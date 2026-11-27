Çin'deki eğitim kurumlarında, sınav süreçlerinde kopya çekilmesini önlemek amacıyla oldukça sıra dışı ve katı bir denetim yöntemi test ediliyor. Sosyal medyada yayılan videolarda, Çinli öğrencilerin sınıfta sınav oldukları sırada, gözetmen öğretmenlerin onları üst kattaki şeffaf cam zemin (tavan) üzerinden izledikleri görülüyor.

Yeni gözetim sisteminin temel özellikleri

Bu ilginç yaklaşım, öğrencilerin her hareketini tam olarak kontrol etmeyi ve kural ihlali olasılığını neredeyse sıfıra indirmeyi amaçlıyor:

Tam ve gizli denetim: Şeffaf tavan, öğretmenlerin tüm sınıfı aynı anda avuçlarının içi gibi görmelerini ve öğrencilerin el hareketlerini fark ettirmeden izlemelerini sağlıyor.

Kopya kullanımını sınırlama: Yukarıdan doğrudan gözetim yapıldığında, öğrencilerin gizlice cep telefonu, kağıt kopya veya diğer yardımcı araçları kullanması neredeyse imkansız hale geliyor.

Kamuoyu tepkisi: İnternet kullanıcıları bu sıra dışı mimari ve pedagojik çözümü hararetle tartışıyor. Birçoğu, bu yöntemin yakın gelecekte sınav gözetim sisteminin kalıcı bir parçası haline gelebileceğini tahmin ediyor.

Çin eğitim sistemindeki önceki sıra dışı önlemler

Bilindiği üzere Çin'de sınavların şeffaf ve dürüst geçmesine çok ciddi önem veriliyor ve bu konuda daha önce de çeşitli ilginç yöntemler uygulanmıştı:

Uygulanan önlem Temel amacı Gazeteden yapılmış özel başlıklar Öğrencilerin etrafa ve yanlarındaki arkadaşının kağıdına bakamaması için geniş siperlikli düzenekler kullanıldı Yapay zeka kameraları Sınıftaki şüpheli hareketleri otomatik olarak tespit etmek ve kaydetmek Biyometrik kontroller Sınava gireceklerin kimliklerini yüz ve parmak izi yoluyla kesin olarak doğrulamak

Sizce sınavlarda şeffaf cam tavan üzerinden izleme gibi katı yöntemler öğrencilerin sorumluluk bilincini artırır mı, yoksa gereksiz bir psikolojik baskı mı yaratır?

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