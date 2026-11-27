Japonya'da üçüncü çocuk için 62 bin dolar ödeme yapılması öneriliyor
Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP), ülkedeki doğum oranındaki düşüşle mücadele kapsamında, ailede üçüncü ve sonraki çocukların doğumu durumunda 10 milyon yen (yaklaşık 62–62,7 bin ABD doları) tutarında tek seferlik bir ödeme yapılmasını önerdi. Nippon.com haberine göre, 27 Kasım 2026 tarihinde partinin Nüfus Stratejisi Merkezi'nin toplantısında nihai hale getirilen bu proje, önümüzdeki hafta Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye sunulacak.
Demografik krize karşı ek önlemler
Teklif paketi sadece büyük nakit ödülleri değil, aynı zamanda aileleri her açıdan desteklemeyi amaçlayan sistemik değişiklikleri de içeriyor:
Okul öncesi eğitim teşvikleri: Anaokulları ve okul öncesi eğitim kurumlarının daha küçük yaştan itibaren ücretsiz hale getirilmesi öngörülüyor.
Vergi ve evliliği teşvik: Aileler için büyük vergi indirimleri getirilmesi ve gençler arasında evliliği teşvik etmek amacıyla tanışma hizmetlerinin kamu-özel sektör ortaklığı temelinde desteklenmesi planlanıyor.
Yeni devlet yapısı: Demografik politikayı koordine etmek ve bakanlıkların faaliyetlerini denetlemek için ayrı bir Nüfus Stratejisi Ajansıkurulması önerildi.
Mevcut yardımlar ile yeni girişim arasındaki fark
Bu girişim şimdilik siyasi tavsiye aşamasında olup, ödeme prosedürü ve finansman kaynakları hükümet tarafından incelendikten sonra 2027 ekonomik ve mali reform programı'na dahil edilmesi bekleniyor:
Göstergeler
Mevcut uygulama
Yeni önerilen proje
Tek seferlik ödeme
Her yeni doğan bebek için 500 bin yen yardım
Üçüncü ve sonraki çocuk için 10 milyon yen (~62–62,7 bin dolar)
Aylık çocuk parası
Üçüncü çocuktan itibaren aylık 30 bin yen
Ek vergi indirimleri ve küçük yaştan itibaren ücretsiz anaokulu hizmetleri
Statü ve süre
Hâlihazırda uygulanıyor
Henüz resmen onaylanmadı (2027 programına dahil edilmesi bekleniyor)
Sizce 62 bin dolarlık büyük mali teşvik ve ücretsiz anaokulları, Japonya'daki doğum oranını artırmak için yeterli bir itici güç olabilir mi?
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