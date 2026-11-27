Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP), ülkedeki doğum oranındaki düşüşle mücadele kapsamında, ailede üçüncü ve sonraki çocukların doğumu durumunda 10 milyon yen (yaklaşık 62–62,7 bin ABD doları) tutarında tek seferlik bir ödeme yapılmasını önerdi. Nippon.com haberine göre, 27 Kasım 2026 tarihinde partinin Nüfus Stratejisi Merkezi'nin toplantısında nihai hale getirilen bu proje, önümüzdeki hafta Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye sunulacak.

Demografik krize karşı ek önlemler

Teklif paketi sadece büyük nakit ödülleri değil, aynı zamanda aileleri her açıdan desteklemeyi amaçlayan sistemik değişiklikleri de içeriyor: