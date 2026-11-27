«Manchester City» teknik direktörü Enzo Maresca takım forveti Erling Haaland’ın Şampiyonlar Ligi kapsamında Napoli ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçın ardından dile getirdiği memnuniyetsizliğe ilişkin görüşlerini paylaştı.

«Dengeyi korumam gerekiyor»

Hatırlatmak gerekirse, Napoli maçı sonrası Norveçli golcü takımın oyunundan memnun olmadığını gizlememiş ve galibiyetler gelmediğinde insanın her şeyden şüphe duymaya başladığını vurgulamıştı. Enzo Maresca ise futbolcunun bu tepkisini onun kazanma hırsıyla açıkladı:

«Bence Erling doğuştan kazanmaya odaklı bir insan. Kazanamadığımızda memnuniyetsiz olması çok doğal. Bu sadece Erling için değil, hepimiz için geçerli. Birkaç hafta önce sahada dans ettiğini hatırlayın. İstediğiniz gibi yazabilir ve düşünebilirsiniz. Erling üzgün. Ben de kazanamadığımız için üzgünüm. Ancak bu bizim işimiz, bu futbol. Bu yüzden dengeyi korumam gerekiyor»», — ifadelerini kullandı Enzo Maresca’nın sözlerini aktaran BBC yayını.

«Manchester City»nin sonuçları ve önündeki önemli sınav

Şu anda «City» sonuçlar konusunda zor bir dönemden geçiyor ve önlerinde Premier League’in merkez maçı var:

Göstergeler Resmi veriler Şampiyonlar Ligi'ndeki son maç «Napoli» ile 2-2 beraberlik Son 7 maçın istatistiği Tüm müsabakalarda sadece 1 galibiyet elde edildi Sıradaki rakip ve müsabaka Premier League kapsamında deplasmanda «Arsenal» maçı Maç tarihi ve saati 29 Kasım, Taşkent saatiyle 21:30'da

Sizce «Manchester City» 29 Kasım'da deplasmanda «Arsenal»i yenerek son maçlardaki şanssız seriye son verebilecek mi?

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