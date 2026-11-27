Özbekistan U-17 milli takımı play-off'ta: 1/16 finaldeki rakibimiz İspanya!
Katar'da düzenlenen gençler dünya şampiyonasının grup aşamasının 3. turundan yer alan «K» grubu mücadeleleri sona erdi ve bu sonuçlar Özbekistan U-17 milli takımının bir sonraki aşamadaki kaderini belirledi.
«K» grubu maçları ve son biletin kaderi
Grubun belirleyici karşılaşmalarında Romanya genç milli takımı Kamerun karşısında 3:1 skoruyla galip geldi. İkinci yarının başında Avrupalılar üç gol atarak öne geçseler de, maçın sonunda Kamerun adına Aviyel Xentcho Nseke bir gol kaydetti.
Bu galibiyet Romanya'ya 3 puanla grupta 3. sırayı alma imkanı tanıdı, ancak averaj farkıyla Rumenler Özbekistan'ın gerisinde kaldı. Sonuç olarak 3 puan ve +1 averaj ile (8:7) sahip Özbekistan U-17 takımı, 12 gruptaki üçüncü sıradaki takımlar sıralamasında son, yani 8. sırayı alarak, 1/16 final biletini kazandı. Play-off'un ilk aşamasında temsilcilerimiz, grup aşamasının en iyi sonuçlarını kaydeden takımı olan İspanya U-17 milli takımına karşı sahaya çıkacak.
No
Takım
G
M
A-Y
P
1
Uruguay
D
3
+1
6
2
Mozambik
C
3
+3
4
3
Çin
H
3
+3
4
4
Ekvador
B
3
0
4
5
Dominik C.
J
3
0
4
6
Tacikistan
F
3
-2
4
7
Japonya
L
3
+5
3
8
Özbekistan
E
3
+1
3
Grubun ikinci maçında ise Venezuela ve Meksika golsüz berabere (0:0) kaldı ve her iki takım da 7'şer puan toplayarak bir sonraki tura yükseldi.
«K» grubunun nihai puan durumu
Sıra
Milli takım
Toplanan puan
Grup aşaması sonucu
1
Meksika
7 puan
Averaj farkıyla birinci sıradan 1/16 finale çıktı
2
Venezuela
7 puan
İkinci sıradan 1/16 finale yükseldi
3
Romanya
3 puan
Averaj farkı nedeniyle Özbekistan'ın gerisinde kalarak turnuvaya veda etti
4
Kamerun
0 puan
Son sırada kalarak grup aşamasında elendi
Maç sonuçları
Dünya Kupası U-17. 3. Tur («K» grubu)
Romanya — Kamerun 3:1
Venezuela — Meksika 0:0
Sizce, play-off'a kalmayı başaran Sergey Chigodayev'in öğrencileri 1/16 finalde turnuvanın favorilerinden biri olan İspanya U-17 milli takımına karşı direnç gösterebilecek mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolu ile Katar'daki dünya şampiyonası haberlerini takip eden sevdiklerinizle bu sevindirici haberi hemen paylaşın!
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…