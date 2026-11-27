Bu galibiyet Romanya'ya 3 puanla grupta 3. sırayı alma imkanı tanıdı, ancak averaj farkıyla Rumenler Özbekistan'ın gerisinde kaldı. Sonuç olarak 3 puan ve +1 averaj ile (8:7) sahip Özbekistan U-17 takımı, 12 gruptaki üçüncü sıradaki takımlar sıralamasında son, yani 8. sırayı alarak, 1/16 final biletini kazandı. Play-off'un ilk aşamasında temsilcilerimiz, grup aşamasının en iyi sonuçlarını kaydeden takımı olan İspanya U-17 milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Grubun belirleyici karşılaşmalarında Romanya genç milli takımı Kamerun karşısında 3:1 skoruyla galip geldi. İkinci yarının başında Avrupalılar üç gol atarak öne geçseler de, maçın sonunda Kamerun adına Aviyel Xentcho Nseke bir gol kaydetti.

Katar'da düzenlenen gençler dünya şampiyonasının grup aşamasının 3. turundan yer alan «K» grubu mücadeleleri sona erdi ve bu sonuçlar Özbekistan U-17 milli takımının bir sonraki aşamadaki kaderini belirledi.

Rakibi 6-2 mağlup ettik: Özbekistan U-17 Dünya Kupası'nda nasıl bir geri dönüşe imza attı?

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No Takım G M A-Y P 1 Uruguay D 3 +1 6 2 Mozambik C 3 +3 4 3 Çin H 3 +3 4 4 Ekvador B 3 0 4 5 Dominik C. J 3 0 4 6 Tacikistan F 3 -2 4 7 Japonya L 3 +5 3 8 Özbekistan E 3 +1 3

Grubun ikinci maçında ise Venezuela ve Meksika golsüz berabere (0:0) kaldı ve her iki takım da 7'şer puan toplayarak bir sonraki tura yükseldi.

«K» grubunun nihai puan durumu

Sıra Milli takım Toplanan puan Grup aşaması sonucu 1 Meksika 7 puan Averaj farkıyla birinci sıradan 1/16 finale çıktı 2 Venezuela 7 puan İkinci sıradan 1/16 finale yükseldi 3 Romanya 3 puan Averaj farkı nedeniyle Özbekistan'ın gerisinde kalarak turnuvaya veda etti 4 Kamerun 0 puan Son sırada kalarak grup aşamasında elendi

Maç sonuçları

Dünya Kupası U-17. 3. Tur («K» grubu)

Romanya — Kamerun 3:1

Venezuela — Meksika 0:0

Sizce, play-off'a kalmayı başaran Sergey Chigodayev'in öğrencileri 1/16 finalde turnuvanın favorilerinden biri olan İspanya U-17 milli takımına karşı direnç gösterebilecek mi?

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