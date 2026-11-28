Kafasındaki tüyler tıraş edildikten sonra alışılmadık bir görünüme bürünen köpeğin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Görseller kısa sürede yüz binlerce kullanıcının dikkatini çekti.

Fotoğraflarda köpeğin vücudunun, burnunun ve ağız çevresinin kalın siyah tüylerle kaplı olduğu, ancak kafasının üst kısmının tamamen tıraş edildiği görülüyor. Sonuç olarak kafası, insan kafatasını andıran tuhaf bir şekil almış.

Bu görünüm pek çok kişiye video oyunu karakterlerini veya fantastik filmlerdeki sıra dışı yaratıkları hatırlattı.

Fotoğrafları paylaşan kullanıcı şakayla karışık şunları yazdı: "Köpeğimin kafasındaki tüyleri tıraş ettim. Şu an o kadar tuhaf görünüyor ki gece uyuyamıyorum bile."

Gönderi internette hızla popülerleşti ve 400 binden fazla beğeni topladı.