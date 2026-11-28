16 yaşındaki Hintli Raul John Adju, uluslararası bir toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Genç girişimci, bu görüşmeden hatıra olarak Putin ile bir selfie çekerek ilgi odağı haline geldi.

Raul, yapay zeka alanında faaliyet gösteren "ThinkCraft" platformunun kurucusudur. Rusya ve Kazakistan devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen, farklı ülkelerden genç teknoloji tutkunlarının bir araya geldiği etkinliğe davet edildi.

Toplantıda genç katılımcılar, yapay zeka yardımıyla geliştirdikleri projeleri ve yeni teknolojik çözümlerini sergilediler. Bunlar arasında 16 yaşındaki Hintli girişimcinin varlığı özel bir ilgi çekti.

Raul'un Rus liderle çekildiği fotoğraf internette yayılarak kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı.