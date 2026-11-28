Telegram, iOS işletim sisteminin eski sürümlerini kullanan iPhone sahiplerini kitlesel siber saldırıların hedefi olabilecekleri konusunda uyardı. Mesajlaşma uygulamasının kurucusu Pavel Durov, bazı durumlarda akıllı telefona izinsiz erişim sağlamak için kötü amaçlı bir web sitesini açmanın yeterli olabileceğini belirtti. Durov, bu durumu X sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu.

Pavel Durov, "iPhone kullanıcıları kitlesel olarak hackleniyor. iOS sürümünüz biraz bile eski olsa, tüm verileriniz risk altındadır. Telefonu hacklemek için sadece bir siteyi açmak yeterli olabilir. iOS'in eski sürümlerini kullanan tüm kullanıcılarımıza bu uyarıyı gönderiyoruz" diye yazdı.

Telegram tarafından kullanıcılara gönderilen uyarı mesajında, işletim sisteminin eski sürümlerinde bir dizi güvenlik açığı bulunduğu vurgulandı. Bu tür açıklar, siber suçluların cihaza erişmesine olanak tanıyabilir ve sonuç olarak kullanıcıların kişisel verileri, yazışmaları ve hesapları tehlikeye girebilir.

Bu nedenle mesajlaşma uygulaması, iPhone sahiplerine cihazlarının güvenliğini sağlamak için iOS işletim sisteminin mevcut en son güncellemesini yüklemelerini tavsiye etti. Bu sayede sistemde tespit edilen açıkların giderilmesi ve olası siber saldırı risklerinin azaltılması mümkündür.

Daha önce Apple şirketi de web içeriği işleme süreciyle ilgili güvenlik açıklarını gidermek amacıyla birkaç kez özel güncellemeler yayınlamıştı. Özellikle Mart 2025'te şirket, iOS 18.3.2 sürümünün yüklenmesini tavsiye etmişti. Bu güncelleme ile tarayıcının WebKit mekanizmasında tespit edilen bir güvenlik sorunu giderilmişti.

Apple'ın verilerine göre, özel olarak hazırlanmış kötü amaçlı web içeriği, tarayıcının korumalı ortamından çıkılmasına izin verebiliyordu. Şirket, bu açığın iOS 17.2 öncesi sürümleri kullanan bazı kişilere karşı karmaşık siber saldırılarda kullanılmış olabileceğini de belirtti.

Ayrıca Temmuz 2026'da Apple, güvenlikle ilgili yaklaşık 90 düzeltmeyi içeren iOS 26.6 güncellemesini de sundu. "Forbes" dergisi, siber güvenlik uzmanlarına dayanarak, bu güncellemeler arasında WebKit mekanizmasıyla ilgili açıkların giderilmesine yönelik düzeltmelerin de bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlar, bu tür durumlarda akıllı telefon işletim sistemini zamanında güncellemenin önemini vurguluyor. Çünkü eski sürümlerde kalan güvenlik açıkları, kişisel verilerin ve cihazdaki diğer önemli bilgilerin korunmasını olumsuz etkileyebilir.