Taşkent'te başlayan boks Dünya Kupası final etabı kapsamında Özbekistan kadın milli takımı temsilcisi Feruza Kazakova ilk maçını başarıyla tamamladı. -51 kg sıkletinde ringe çıkan sporcumuz, Japon Yuna Nishinakaile karşılaştı.

Nakavt ve oybirliğiyle zafer

Maç boyunca Feruza Kazakova rakibine karşı büyük bir üstünlük kurdu. Boksörümüz maç sırasında Japon rakibini nakavt durumuna düşürmeyi başardı ve sonunda hakemlerin oybirliğiyle 5:0 skoruyla net bir galibiyet elde etti.

Maç detayları

İstatistikler Resmi bilgiler Turnuva Boks Dünya Kupası final etabı (Taşkent) Sıklet -51 kg (kadınlar) Eşleşme Feruza Kazakova (Özbekistan) — Yuna Nishinaka (Japonya) Final sonucu 5:0 (Feruza Kazakova bir üst tura yükseldi) Önemli an Maç sırasında rakip nakavt durumuna düşürüldü

Sizce, Japon rakibine karşı parlak bir zafer kazanan Feruza Kazakova, Taşkent'teki Dünya Kupası'nda -51 kg sıkletinde şampiyonluğa ulaşabilir mi?

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