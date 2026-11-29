Taşkent'te düzenlenen boks World Boxing—2026 Dünya Kupası'nın final aşaması kızıştı. Turnuvanın yarı finalinde Özbekistan ve Kazakistan milli takımları arasında iki çetin komşuluk derbisi yaşanacak.

Yarı finaldeki Özbek-Kazak karşılaşmaları

Kura ve ilk maç sonuçlarına göre, iki ülkenin boksörleri final bileti için şu sıkletlerde ringe çıkacak:

80 kg sıkleti: Özbekistanlı Javohir Ummataliyev Kazakistanlı Oner Seylxan ile karşılaşacak. Ummataliyev için bu maç turnuvadaki ilk sınav olurken, Seylxan çeyrek finalde Kırgızistanlı Almaz Orozbekov'u yenerek yarı finale yükseldi.

85 kg sıkleti: Sporcumuz Norbek Abdullayev (çeyrek finalde Rusyalı Idar Zanilov'u 3:2 mağlup eden) turnuvaya doğrudan yarı finalden başlayan Kazakistanlı Sultanbek Aybaruli ile kozlarını paylaşacak.

Kazakistan milli takımının ilk gün sonuçları

Taşkent ringlerinde geçen ilk yarışma gününde Kazakistan delegasyonu toplam beş maç yaptı, iki galibiyet ve üç mağlubiyet kaydetti: