Dünya Kupası'nda Özbekistan ve Kazakistanlı boksörler arasında 2 karşılaşma olacak
Taşkent'te düzenlenen boks World Boxing—2026 Dünya Kupası'nın final aşaması kızıştı. Turnuvanın yarı finalinde Özbekistan ve Kazakistan milli takımları arasında iki çetin komşuluk derbisi yaşanacak.
Yarı finaldeki Özbek-Kazak karşılaşmaları
Kura ve ilk maç sonuçlarına göre, iki ülkenin boksörleri final bileti için şu sıkletlerde ringe çıkacak:
80 kg sıkleti: Özbekistanlı Javohir Ummataliyev Kazakistanlı Oner Seylxanile karşılaşacak. Ummataliyev için bu maç turnuvadaki ilk sınav olurken, Seylxan çeyrek finalde Kırgızistanlı Almaz Orozbekov'u yenerek yarı finale yükseldi.
85 kg sıkleti: Sporcumuz Norbek Abdullayev (çeyrek finalde Rusyalı Idar Zanilov'u 3:2 mağlup eden) turnuvaya doğrudan yarı finalden başlayan Kazakistanlı Sultanbek Aybaruli ile kozlarını paylaşacak.
Kazakistan milli takımının ilk gün sonuçları
Taşkent ringlerinde geçen ilk yarışma gününde Kazakistan delegasyonu toplam beş maç yaptı, iki galibiyet ve üç mağlubiyet kaydetti:
Sporcu
Sıklet
İlk gün sonucu
Oner Seylxan
80 kg (erkekler)
Galibiyet (Almaz Orozbekov'u mağlup etti)
Karina Ibragimova
57 kg (kadınlar)
Galibiyet (yarı finale yükseldi)
Daniyal Sabit
50 kg (erkekler)
Mağlubiyet (Özbekistanlı Shodiyorjon Meliqo‘ziyev'e 0:5)
Shugila Nalibay
75 kg (kadınlar)
Mağlubiyet (çeyrek finalde elendi)
Valeriya Aksenova
80 kg (kadınlar)
Mağlubiyet (ilk turda elendi)
Sizce Taşkent'teki Dünya Kupası yarı finalinde Javohir Ummataliyev ve Norbek Abdullayev, Kazak rakiplerini yenerek finale çıkabilecek mi?
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksörlerin Taşkent ringlerindeki çetin mücadelelerini takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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