Çin'in Siçuan eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan ve dış görünüşüyle 'Zootropolis' çizgi filmindeki Clawhauser'a benzerliği nedeniyle ünlenen Pan Baobao adlı leopar, diyeti bırakıldı. Hayvanın yaşlı olması nedeniyle artık kilosunu azaltmaktan ziyade sağlığını ve yaşam kalitesini korumaya öncelik veriliyor. Bu durum AFP ajansı tarafından bildirildi.

18-19 yaşındaki Pan Baobao, 2024 yılında sosyal medyada yayılan videolarıyla popülerlik kazandı. Yuvarlak göbeği ve vücut yapısı, 'Zootropolis' filmindeki polis memuru Clawhauser'a benzetildi. Leoparın popülaritesi, hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin sayısının artmasına da neden oldu.

Bunun üzerine hayvanat bahçesi, yaşam alanını genişletti ve kilosunu azaltmak için onu diyete soktu. Pan Baobao başlangıçta epey zayıfladı ancak kilosunu uzun süre korumak zor oldu.

Hayvanat bahçesi çalışanları, leoparın yaşlanması nedeniyle kilo vermesinin zorlaştığını belirtiyor. Yaşı göz önüne alındığında, onu zorla zayıflatmanın sağlığına zarar verebileceği düşünülüyor. Bu nedenle artık temel amaç kilo verdirmek değil, sağlıklı durumunu korumak ve konforlu bir ortam yaratmak.

Şu anda Pan Baobao, veteriner uzmanları tarafından hazırlanan beslenme planı doğrultusunda her gün yaklaşık 450 gram sığır eti ve ek olarak tavuk eti tüketiyor. Yeterli ve besleyici gıdalarla beslenmesi sağlanıyor.

Hayvanat bahçesi çalışanları, leoparın yaşam alanını genişletmenin yanı sıra fiziksel aktivitesini artırmak için özel oyuncaklar da temin etti. Artık kilosunun dengeli olması, sağlığı ve kendini iyi hissetmesi önemli kabul ediliyor.