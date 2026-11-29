Kadınlar dünya sıralamasında (WTA) 45. sırada yer alan Kamilla Rahimova Özbekistan milli takımının bir numaralı tenisçisi olarak kariyeri, üzerindeki sorumluluk ve yeni aşamadaki duyguları hakkında paylaşımlarda bulundu. Bu konuda BB Tennis yayını haber veriyor.

Ülkenin bir numaralı tenisçisi statüsüne sahip olmanın onu nasıl etkilediği sorusuna Rahimova şu yanıtı verdi:

«Elbette, çok sayıda insanın seni izlemesi, tüm milletin sana güvenmesi belirli bir baskı yaratıyor.

Ancak bir sporcu olarak kortta benim için neredeyse hiçbir şey değişmedi. Yine kendim için oynuyorum, sadece artık arkamda bana inanan ve her durumda destekleyen insanlar var.

Bu da doğal olarak bana karşı daha kişisel ve bireysel bir yaklaşım anlamına geliyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. İlgi odağı olmayı seviyorum, bu yüzden bu konuda bir sorunum yok», — dedi Kamilla Rahimova.