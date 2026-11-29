Kamilla Rahimova, Özbekistan'ın bir numaralı raketi olması hakkında konuştu
Kadınlar dünya sıralamasında (WTA) 45. sırada yer alan Kamilla Rahimova Özbekistan milli takımının bir numaralı tenisçisi olarak kariyeri, üzerindeki sorumluluk ve yeni aşamadaki duyguları hakkında paylaşımlarda bulundu. Bu konuda BB Tennis yayını haber veriyor.
«İlgi odağı olmayı seviyorum»
Ülkenin bir numaralı tenisçisi statüsüne sahip olmanın onu nasıl etkilediği sorusuna Rahimova şu yanıtı verdi:
«Elbette, çok sayıda insanın seni izlemesi, tüm milletin sana güvenmesi belirli bir baskı yaratıyor.
Ancak bir sporcu olarak kortta benim için neredeyse hiçbir şey değişmedi. Yine kendim için oynuyorum, sadece artık arkamda bana inanan ve her durumda destekleyen insanlar var.
Bu da doğal olarak bana karşı daha kişisel ve bireysel bir yaklaşım anlamına geliyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. İlgi odağı olmayı seviyorum, bu yüzden bu konuda bir sorunum yok», — dedi Kamilla Rahimova.
Spor vatandaşlığını değiştirme nedenleri
Yekaterinburg'da doğan 25 yaşındaki tenisçinin Özbekistan milli takımının onurunu korumaya başlayacağına dair resmi açıklama Aralık 2025'te yapılmıştı.
Rahimova daha önce bu kararı neyin tetiklediğini açıkça belirtmişti. Ona göre, Özbekistan milli takımına geçiş ona Olimpiyat Oyunları'na katılmak için gerçek bir fırsat, antrenman ve seyahatler için daha iyi koşullar ve önceki takımına (Rusya milli takımı) kıyasla iç rekabetin çok daha düşük olması gibi avantajlar sağladı. Spor vatandaşlığını değiştirmesiyle birlikte Özbek kadın tenisinin açık ara lideri haline geldi.
Kamilla Rahimova'nın Özbekistan milli takımındaki statüsü
Göstergeler
Detaylı bilgiler
Sporcu ve yaşı
Kamilla Rahimova (25 yaşında)
Güncel WTA sıralaması
45. sıra — Özbekistan'ın bir numaralı tenisçisi
Milli takıma geçiş tarihi
Aralık 2025 (daha önce Rusya'yı temsil ediyordu)
Geçişin temel nedenleri
Olimpiyatlara katılma fırsatı, uygun koşullar ve daha düşük iç rekabet
Elde ettiği sonuçlar
Özbekistan bayrağı altında WTA 500 ve 1000 turnuvalarında başarılı katılım, kariyerindeki en yüksek 44. sıraya yükseliş (Kasım 2026)
Sizce Kamilla Rahimova'nın Özbekistan adına yarışması, ülkemizde kadın tenisinin popülerleşmesine ve yeni nesil temsilcilerin yetişmesine ne kadar etki eder?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek tenisinin yeni liderinin kariyerini takip eden yakınlarınızla bu makaleyi paylaşın!
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