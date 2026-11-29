Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde yaşayan Sejal Shah, aşırı sıcaklardan korunmak için alışılmadık bir yöntem denedi. Hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıktığı günlerde araç içini serin tutmak amacıyla otomobilinin dışını inek gübresi ve çamur karışımıyla kapladı.

Kadın, bu fikrin Hindistan köylerinde yüzyıllardır kullanılan geleneksel inşaat yöntemlerinden esinlendiğini belirtti. Köylerde ev duvarları, odaları kavurucu sıcaktan korumak için çamur ve inek gübresiyle sıvanır.

Sejal Shah da aynı yöntemi otomobilinde denemeye karar verdi. Amacı, araç içindeki sıcaklığı düşürmek, klimaya olan ihtiyacı azaltmak ve böylece yakıt tasarrufu sağlamaktır.

Ancak uzmanlar, bu yöntemin araç içini bir nebze serin tutabileceğini kabul etse de, klimanın yerini tamamen tutabileceğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını vurguluyor.

Kadının sıra dışı deneyini gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve milyonlarca kez izlendi.