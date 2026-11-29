Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen gökyüzü feneri festivalinde talihsiz bir olay yaşandı. Gökyüzüne bırakılan fenerlerden biri uçuş sırasında yönünü değiştirerek izleyicilerden birinin yüzüne çarptı.

Olay anının yer aldığı videoda, adamın yüzüne düşen fenerin yanan kağıt kısmını hızla uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Durumu çabucak kontrol altına alarak ciddi bir yaralanmanın önüne geçti.

Adam daha sonra sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ayrıca festival katılımcılarını, gökyüzü fenerlerini uçurmadan önce dikkatlice kontrol etmeye çağırdı.

Bilindiği üzere Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen gökyüzü feneri festivali binlerce insanı kendine çekiyor. Katılımcılar aynı anda gökyüzüne ışık saçan fenerleri bırakarak eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ancak bu tür etkinliklerde yanıcı maddeler kullanıldığı için güvenlik kurallarına uymak büyük önem taşıyor.