Kazakistan'ın Almatı şehrinde, TikTok'taki canlı yayında müstehcen ifadeler kullanan 17 yaşındaki bir kız idari para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ona 10 aylık hesap göstergesi (MRP) tutarında, yani 432.500 tenge para cezası verdi. Bu bilgi, Nur.kz tarafından şehir polis departmanına dayandırılarak aktarıldı.

Bildirildiğine göre, kızın TikTok'taki canlı yayını sırasında kamuya açık alanda hakaret içerikli ve ahlaka aykırı sözler kullanması kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti. Polis, sosyal medya izleme sürecinde yayın kaydını tespit etti.

Bunun üzerine reşit olmayan kızın annesi, Navruzbay Bölge Polis Müdürlüğü'ne çağrıldı. Annesinin huzurunda kıza küçük çaplı holiganlık suçlamasıyla idari tutanak tutuldu ve dosyalar mahkemeye gönderildi.

Mahkeme kararına göre, 17 yaşındaki kıza 10 MRP tutarında — 432.500 tenge para cezası verildi.

Polis, vatandaşlara kamu düzenine ve ahlak kurallarına sadece sokakta değil, internet ve sosyal ağlarda da uymaları gerektiğini hatırlattı.