Arsenal şampiyonluk geçidinde 75 kişi kurtarıldı ve 16 kişi tutuklandı

·71·Spor
Arsenal şampiyonluk geçidinde 75 kişi kurtarıldı ve 16 kişi tutuklandı

Arsenal'in 22 yıllık aradan sonra Premier League şampiyonluğunu kazanması üzerine düzenlenen kutlama geçidi, istenmeyen olaylara sahne oldu. Kuzey Londra'da binlerce taraftar kahramanlarını selamlamak için sokaklara döküldü ancak bayram havası acil durum ekipleri için zorlu bir mesaiye dönüştü. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Londra İtfaiyesi'nden (LFB) alınan bilgilere göre, kutlamalar sırasında tehlikeli yüksekliklere tırmanan yaklaşık 75 kişi özel kurtarma operasyonlarıyla aşağı indirildi. Mikel Arteta ve öğrencilerinin bulunduğu üstü açık otobüsü görebilmek için taraftarlar ağaçlara, bina çatılarına ve trafik ışıklarına tırmandı, bu da ciddi güvenlik önlemlerini zorunlu kıldı.

Kutlamalar sırasında kullanılan piroteknik maddeler nedeniyle yerel bir otelde yangın çıktı. Başıboş bir işaret fişeği binanın dış cephesine zarar verdi ancak itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi. Ayrıca bölgedeki birçok binada piroteknik dumanı nedeniyle yangın alarmları devreye girdi.

Metropolitan Polisi, Emirates Stadium çevresinde düzeni sağlamak için 500'den fazla personel görevlendirdi. Pazar akşamına kadar toplam 16 kişi tutuklandı. Şahıslar; alkollü taşkınlık, uyuşturucu madde bulundurma, cinsel taciz ve kolluk kuvvetlerine saldırı gibi suçlarla itham ediliyor.

Buna rağmen yetkililer, bu olayın kulüp taraftarları için tarihi bir an olduğunu kabul etti. Sokaklar çöpler ve devrilmiş elektrikli bisikletlerle dolup taşsa da, taraftarların çoğu takımlarının başarısını güvenli bir şekilde kutlamaya çalıştı.

ArsenalPremier LeagueMikel ArtetaLondraFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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