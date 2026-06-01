İngiltere Premier Lig rekortmeni James Milner 40 yaşında kariyerini noktaladı

Profesyonel futbolda uzun yıllar süren istikrarın simgesi haline gelen James Milner, 40 yaşında kramponlarını asmaya karar verdi. İngiltere Premier Lig tarihinin en çok maça çıkan mutlak rekortmeni olarak 24 yıllık parlak kariyerini noktaladı. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Ocak ayında 40 yaşına giren Brighton orta sahası, İngiltere şampiyonasında toplam 658 maçta forma giydi. Böylece yılın başında Gareth Barry tarafından kırılan 653 maçlık rekoru geliştirerek ligin gerçek bir "maratoncusu" oldu.

Eski İngiltere milli takımı oyuncusu, çeyrek asırlık kariyeri boyunca Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool ve Brighton gibi takımların formasını terletti. Leeds United formasıyla 16 yaşında profesyonel olan Milner, o dönem Premier Lig'in en genç golcüsü unvanını almıştı.

«Premier Lig'deki 24 sezonun ardından kariyerimi noktalamak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Futbolu büyük bir gurur, minnet ve ömür boyu sürecek anılarla bırakıyorum. Çocukluğumda taraftarı olduğum Leeds United'da ilk maçıma çıktığımda, bu kadar uzun bir yol kat edeceğimi hayal bile edemezdim», dedi Milner.

James Milner kariyeri boyunca Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup dahil olmak üzere tüm büyük kupaları kazandı. Son başarısı ise Brighton ile üst üste ikinci kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak oldu.