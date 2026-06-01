Mikel Arteta Arsenal ile yeni sözleşme imzalamaya yakın

·51·Spor
Mikel Arteta Arsenal ile yeni sözleşme imzalamaya yakın

Mikel Arteta, İngiltere Premier Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından uzun vadeli geleceğini Arsenal'e bağlamaya hazırlanıyor. Kuzey Londra ekibinin Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e penaltılarla mağlup olmasına rağmen yönetim, İspanyol teknik adamla yola devam etmeyi hedefliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Arsenal yönetimi, Arteta'yı 2004'ten bu yana beklenen ilk şampiyonluğu getirdiği için ödüllendirmek istiyor. Emirates Stadium yetkilileri, teknik direktörü projelerinin temeli olarak görüyor ve yaz arası öncesinde geleceğiyle ilgili tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre taraflar arasındaki görüşmeler çoktan başladı. Kulüp sportif direktörü Andrea Berta ve sahiplerle üst düzey toplantılar planlandı. Amaç, yeni sezon öncesi tüm belgeleri resmileştirip 300 milyon sterline kadar harcama yapılması beklenen transfer dönemine odaklanmak.

Geçmişte Real Madrid gibi dev kulüplerin ilgisi olsa da Mikel Arteta kurduğu projeyi bırakmaya niyetli değil. Kulüp yönetimiyle kurduğu yakın ilişkilerden ve kendisine duyulan güvenden son derece memnun olduğunu belirtti.

ArsenalMikel Artetaİngiltere Premier LigiTransferlerFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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