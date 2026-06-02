Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderen kulüpler belli oldu

Dünya futbol kamuoyunun gözü Amerika kıtasında başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'na çevrilmişken, uluslararası spor yayınları ilginç analizler sunmaya devam ediyor. Bu kez, prestijli turnuvada yer alacak futbolcu sayısına göre dünya kulüplerinin özel bir sıralaması yayınlandı.

Bu liste Özbek futbolseverler için de son derece önemli ve gurur vericidir. Çünkü milli takımımızın yetenekli savunma oyuncusu Abduqodir Husanov'un formasını giydiği İngiliz kulübü «Manchester City», Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takım olarak listenin zirvesinde yer aldı.

«Manchester City» — Dünya Kupası'nın ana «temeli»

İngiliz devinin tam 19 yıldız futbolcusu, ülkelerinin onurunu korumak için okyanus ötesine gidiyor. «City» kadrosundan 2026 Dünya Kupası'na katılacak futbolcuların listesi şu şekilde:

Abduqodir Husanov (Özbekistan), Nathan Ake, Tijani Reijnders (Hollanda), Jeremy Doku (Belçika), Omar Marmoush (Mısır), Rodri (İspanya), Rayan Cherki (Fransa), Erling Haaland (Norveç), Rayan Ait-Nouri (Cezayir), Ruben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva (Portekiz), Josko Gvardiol, Mateo Kovacic (Hırvatistan), James Trafford, Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guehi (İngiltere) ve Antoine Semenyo (Gana).

Münih «Bayern»i ilk üçte!

Sıralamanın ikinci basamağında Almanya'nın ünlü kulübü «Bayern» yer aldı. Alman devi, yaklaşan Dünya Kupası'na 18 temsilcisini gönderiyor. Büyük Britanya'dan Asya kıtasına kadar uzanan «Bayern» Dünya Kupası kadrosuna göz atın:

Kim Min-jae (Güney Kore), Alphonso Davies (Kanada), Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Lennart Karl (Almanya), Hiroki Ito (Japonya), Dayot Upamecano, Michael Olise (Fransa), Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye (Senegal), Konrad Laimer (Avusturya), Luis Diaz (Kolombiya), Josip Stanisic (Hırvatistan) ve Harry Kane (İngiltere).

İlk beşte kimler var?

Küresel sıralamanın sonraki basamaklarında da Avrupa'da açık ara hakimiyet kuran süper kulüpleri görüyoruz. Özellikle Londra'nın «Arsenal» ve Fransa'nın «PSG» takımları, kadrolarından 16'şar futbolcuyu milli takımlara uğurladı. Katalonya'nın ünlü «Barcelona» kulübü ise 15 oyuncusuyla Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.