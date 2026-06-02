Chelsea Yıldızı Alejandro Garnacho Tüm Sırtını Kaplayan Yeni Dövmesini Gösterdi

Alejandro Garnacho cesur kararlarıyla her zaman dikkatlerin odağında oldu. Bu kez Chelsea kanat oyuncusu vücut sanatına olan ilgisini yeni bir seviyeye taşıdı. Arjantin milli takımı oyuncusu, sinema tarihinin en ünlü kötü karakterlerinden birinin tasvir edildiği ve tüm sırtını kaplayan devasa bir dövmeyi sergiledi. Goal.com'un haberine göre .

21 yaşındaki forvet, bu projeyi dünyaca ünlü sanatçı Joaquin Ganga ile işbirliği içinde tamamladı. Dövmede, Heath Ledger tarafından 2008 yapımı "Kara Şövalye" filminde canlandırılan efsanevi Joker karakteri yer alıyor. Görselde karakterin elinde bir oyun kartı tuttuğu ve yanında ünlü "Why so serious?" ifadesinin yazdığı görülüyor.

Ganga, daha önce LeBron James, Drake ve Post Malone gibi dünya yıldızlarıyla çalışmış, alanının devlerinden biri olarak kabul ediliyor. Garnacho bu dev projeyi hayata geçirmek için Los Angeles'a gitti. Futbolcunun vücudundaki diğer dövmeler de ilgi alanlarını yansıtıyor: kolunda "Prison Break" ve "Stranger Things" dizilerinin karakterleri, bacağında ise "Captain Tsubasa" anime karakteri bulunuyor.

Garnacho saha dışında görünümüyle manşetlere çıkarken, "Stamford Bridge"deki geleceği soru işaretleri yaratıyor. Büyük umutlarla gelmesine rağmen Londra'da istikrarlı bir performans sergileyemedi. Chelsea, ilk sezonunda tüm kulvarlarda sadece 8 gol atan futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

İngiltere Premier League'ndeki form durumuna rağmen, İtalyan kulüpleri kendisine ilgi gösteriyor. Özellikle Napoli, forveti kadrosuna katmak niyetinde. Ancak kulüp 12 ay önce Manchester United'a ödenen bedelin büyük bir kısmını geri almak istediği için, her türlü transfer Chelsea'nin mali taleplerine bağlı olacak.