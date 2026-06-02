Steffen Freund: İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'dan daha fazla şansı var

·38·Spor
Steffen Freund: İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'dan daha fazla şansı var

Tottenham ve Borussia Dortmund'un eski orta saha oyuncusu Steffen Freund, 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımının şansını yüksek değerlendirdi. Ona göre, "üç aslanlar" kadro derinliği ve kalite açısından şu anda Almanya'dan daha üstün. Freund, İngiltere'nin geniş oyuncu havuzunu temel avantaj olarak gösterdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Thomas Tuchel'in atanması hakkında konuşan eski Alman futbolcu, teknik direktörün zayıf bir noktasına değindi. Freund'a göre, Tuchel'in oyuncularla kişisel ilişkiler kurmadaki sorunları kritik anlarda takıma zarar verebilir. Örnek olarak Bayern Münih'i gösteren Freund, Vincent Kompany'nin oyuncularla iletişimde Tuchel'den daha başarılı olduğunu belirtti.

"İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanma şansı Almanya'dan kesinlikle daha yüksek. Almanya'da hala kadro tartışmaları sürerken, İngiltere'de Tuchel için 26 oyuncu seçmek çok zor bir görev olacak çünkü seçenek çok fazla", diye açıkladı Freund.

Ayrıca Almanya milli takımının mevcut durumuna eleştirel bir bakış açısı getirdi. Jamal Musiala ve Florian Wirtz gibi yeteneklere rağmen, Julian Nagelsmann'ın takımının Brezilya veya Fransa gibi devlere karşı oynarken dengeyi koruyamayabileceğini söyledi. Freund'a göre, uzun süreli bir turnuvada takım birliği en önemli faktör olacak.

İngiltereAlmanyaThomas TuchelDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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