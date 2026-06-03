Özbek futbolseverler için gerçek bir gurur ve sevinç kaynağı olan bir müjdeli haber daha İngiltere sahalarından geldi. Dünyanın en güçlü ve rekabetçi ulusal ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi'nde top koşturan profesyonel futbolcuların piyasa değerleri yeniden gözden geçirildi ve güncellendi. Dikkat çekici olan, bu güncelleme sonucunda Özbekistan Milli Takımı'nın yetenekli üyesi ve İngiltere'nin köklü kulübü Manchester City'nin sağlam defans oyuncusu Abduqodir Husanov'un transfer değerinin de önemli ölçüde artmasıdır.

Tarihi yükseliş: Abduqodir Husanov Asya'nın en değerli futbolcusu!

Dünya futbolu istatistiklerini ve transferlerini takip eden saygın Transfermarkt portalının açıkladığı son resmi verilere göre, 21 yaşındaki yetenekli savunmacımızın transfer değeri rekor seviyeye yükseldi:

Önceki değeri: 35 milyon Euro

Güncel yeni değeri: 50 milyon Euro

Değerdeki net artış: 15 milyon Euro (yaklaşık %43oranında veya önceki değerine göre 1,4 kat daha yüksek)

Bu büyük sıçrama geçici değil; Özbek savunmacının geçen sezon boyunca gösterdiği son derece istikrarlı ve üst düzey performansın yanı sıra Manchester City'nin ilk 11'indeki güvenilir ve etkili oyununun bir sonucudur. Bu tarihi başarı sayesinde Abduqodir Husanov, şu anda resmen tüm Asya kıtasının en değerli futbolcusu olarak kabul edilmektedir.

Milli Takım ve yaklaşan büyük sınav

Bu günlerde vatandaşımız sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası alanda da ülkemizin onurunu layıkıyla savunmaya devam ediyor. Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Husanov şu anda Özbekistan Milli Takımı kampına katılmış durumda ve takım arkadaşlarıyla birlikte 2026 Dünya Kupası finallerine ciddi bir şekilde hazırlanıyor.

Sıradaki büyük maç: Bu prestijli dünya şampiyonası öncesinde milli takımımız, Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden Hollanda Milli Takımı ile bir sonraki ciddi ve heyecan verici hazırlık maçını oynayacak.

Biz de sırası gelmişken Abduqodir'e hem Manchester City formasıyla hem de Anavatanımızın A Milli Takımı'nda yepyeni zaferler ve büyük başarılar diliyoruz! Özbek futbolunun en güncel, güvenilir ve sevindirici haberlerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip etmeye devam edin.