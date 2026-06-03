Guardiola, Abduqodir Husanov'u Kyle Walker ile kıyasladı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Özbekistan Milli Takımı savunmacısı Abduqodir Husanov hakkında bir kez daha övgü dolu sözler sarf etti. İspanyol teknik adam, Özbek futbolcunun çok yönlülüğünü, fiziksel gücünü ve saha görüşünü özellikle vurguladı.

Guardiola, Husanov'u savunma hattında farklı pozisyonlarda görev alabilen bir oyuncu olarak değerlendirdi. Ona göre Abduqodir, hem stoper olarak hem de savunmanın neredeyse her noktasında etkili oynayabilir. Yalnızca sol bek pozisyonu bunun istisnası olabilir.

Guardiola, "Merkezde ve savunma hattının neredeyse tüm pozisyonlarında oynayabilir, sol bek hariç diyebilirim," dedi.

Bu değerlendirme, Husanov'un Manchester City için ne kadar önemli bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor. Çünkü Pep Guardiola gibi taktiksel detaylara büyük önem veren bir teknik direktör için çok yönlü bir savunmacı paha biçilemezdir. Böyle bir oyuncu, teknik direktörün farklı oyun planları uygulamasına, rakibe göre şemayı değiştirmesine ve kadro dengesini korumasına olanak tanır.

İspanyol uzman, Husanov'un saha görüşüne de özel bir vurgu yaptı. Bu, bir savunmacı için çok önemli bir özelliktir. Çünkü modern futbolda bir savunmacı sadece topu uzaklaştırmak veya ikili mücadeleleri kazanmakla sınırlı değildir. Oyunu önceden okumalı, topla doğru kararlar vermeli ve takımın hücuma çıkış sürecine katkı sağlamalıdır.

Guardiola, "Saha görüşü harika, güvenilir, istikrarlı ve fiziksel olarak çok güçlü," diye vurguladı.

Bu sözler Husanov için büyük bir takdir anlamına geliyor. Çünkü Manchester City'de istikrarlı oynayabilmek için bir futbolcunun sadece fiziksel olarak güçlü değil, aynı zamanda zeki, hızlı düşünen ve taktiksel olarak donanımlı olması gerekir. Guardiola da Abduqodir'de tam olarak bu özellikleri gördüğünü açıkça belirtiyor.

En dikkat çekici nokta ise Pep Guardiola'nın Husanov'u, en iyi dönemlerindeki Kyle Walker ile kıyaslaması oldu. Walker, uzun yıllar boyunca Manchester City savunmasında hızı, fiziksel gücü, ikili mücadelelerdeki güvenilirliği ve büyük maçlardaki istikrarıyla öne çıkmıştı.

Guardiola, "En iyi dönemlerindeki Kyle Walker gibi," dedi.

Böyle bir kıyaslama sıradan bir övgü değildir. Kyle Walker, Pep'in sistemindeki en önemli savunmacılardan biriydi. Hızlı forvetlere karşı mücadele etmede, savunmadaki boşlukları kapatmada ve takım dengesini korumada büyük rol oynamıştı. Husanov'un böyle bir oyuncuyla kıyaslanması, potansiyelinin ne kadar yüksek görüldüğünü göstermektedir.

Abduqodir Husanov'un İngiliz futboluna uyumu, Özbek taraftarlar için ayrı bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Premier League gibi fiziksel ve taktiksel açıdan zorlu bir şampiyonada yer edinmek her futbolcu için kolay değildir. Özellikle Manchester City gibi yüksek standartlara sahip bir kulüpte teknik direktörün güvenini kazanmak büyük emek gerektirir.

Husanov ise kısa süre içinde güçlü yönlerini sergilemeyi sürdürüyor. Fiziksel hazırlığı, hızı, rakip ataklarını okuma isteği ve sahadaki güvenilir hareketleri teknik ekip tarafından takdirle karşılanıyor.

Elbette Abduqodir hala gelişim sürecinde. Önünde daha birçok maç, büyük sınavlar ve daha güçlü rakipler var. Ancak Guardiola'nın bu sözleri, futbolcunun doğru yolda olduğunu gösteriyor. Pep gibi bir uzmandan övgü almak, her futbolcu için büyük bir motivasyondur.

Husanov'un bu seviyeye ulaşması Özbekistan Milli Takımı için de son derece önemlidir. Dünya Kupası öncesinde savunma hattında üst düzey, uluslararası deneyime sahip bir oyuncunun bulunması, Cannavaro'nun takımına büyük bir özgüven kazandırıyor.

Portekiz, Kolombiya ve Kongo DC gibi güçlü rakiplere karşı oynanacak maçlarda Husanov'un fiziksel gücü, hızı ve oyunu okuma yeteneği hayati önem taşıyacak. Dünya Kupası'nda her pozisyon belirleyicidir. Böyle kritik anlarda büyük bir kulüpte pişen bir savunmacının deneyimi paha biçilemezdir.

Guardiola'nın Husanov'u Kyle Walker ile kıyaslaması Özbek futbolu için de büyük bir olaydır. Bu sadece bir oyuncu hakkındaki görüş değil, Özbekistan'dan yetişen bir savunmacının dünya futbolunda ne düzeyde kabul gördüğünün bir işaretidir.

Abduqodir Husanov kariyerinin önemli bir aşamasında bulunuyor. Ancak hakkındaki takdirler giderek artıyor. Şimdi asıl görev, bu güveni sahada sürekli kanıtlamak, istikrarı korumak ve daha yüksek zirvelere ulaşmaktır.

Pep Guardiola'nın Özbek futbolcu hakkında bu sözleri söylemesi çok anlamlı. Artık Husanov için yeni bir dönem başlıyor: Sadece bir yetenek olarak değil, Manchester City sisteminde önemli bir rol oynayabilecek bir savunmacı olarak görülüyor.