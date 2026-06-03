Özbekistanlı futbolseverleri sonsuz sevinç ve gururla dolduran müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Dünya futbolu analizi ve istatistikleri konusunda otorite olan "Transfermarkt" portalı, İngiltere Premier Ligi (APL) oyuncularının transfer değerlerini resmen güncelledi. Dikkat çekici olan ise, bu güncelleme sonucunda geride kalan sezonda transfer piyasasındaki değeri en yüksek oranda artan 10 yetenekli oyuncunun listesinin açıklanması oldu.

Bizim için en sevindirici olan, bu prestijli elit ve dünya yıldızları arasında «Manchester City» kulübünün ve Özbekistan milli takımının sağlam savunmacısı, vatandaşımız Abduqodir Husanov da yer alıyor!

Vatandaşımızın transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştı!

Bu sezon İngiliz devinin kadrosunda ve milli takım formasıyla gösterdiği istikrarlı ve güvenilir performans sayesinde Abduqodir Husanov'un piyasa değeri bir kez daha 15 milyon Euro arttı. Böylece, 22 yaşındaki yetenekli savunmacımızın mevcut transfer değeri tam olarak 50 milyon Euro'ya ulaştı. Bu, Özbek futbol tarihinde mutlak bir rekor göstergesidir.

Listenin zirvesinde ise «Bournemouth» forveti Eli Krupi yer aldı. Değeri bir anda 30 milyon Euro artarak şu anda 70 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.

APL'de değeri en çok artan TOP-10 futbolcu

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla, İngiltere sahalarında değerini maksimum seviyeye çıkaran en çok talep gören 10 genç yıldızı detaylıca inceleyebilirsiniz:

Sıra Futbolcu (Kulübü) Mevcut Değeri (milyon Euro) Değer Artışı (milyon Euro) 1 Eli Krupi («Bournemouth») 70 +30 2 Rayyan Cherki («Manchester City») 90 +25 3 Nico O'Reilly («Manchester City») 70 +20 4 Kobbie Mainoo («Manchester United») 70 +20 5 Ryan («Bournemouth») 60 +20 6 Elliot Anderson («Nottingham Forest») 75 +15 7 Igor Thiago («Brentford») 65 +15 8 Abduqodir Husanov («Manchester City») 50 +15 9 Mateus Fernandes («West Ham») 50 +15 10 William Osula («Newcastle») 28 +13

Gurur Verici Yönü: Abduqodir Husanov sadece «Manchester City» kulübünün değil, tüm İngiltere Premier Ligi'nin en umut vadeden ve değerli savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor. Bu başarısı, yaklaşan Dünya Kupası mücadeleleri öncesinde milli takım taraftarlarına ekstra bir moral kaynağı oluyor.

Biz de Abduqodir Husanov'a İngiliz sahalarında ve milli takımımızda zafer dolu yürüyüşünü sürdürmesini diliyoruz. Özbek futbolunun yeni hedeflerini, transfer piyasasındaki güncel değerleri ve dünya sporuna dair en sıcak haberleri her zaman Zamin sayfalarımızda bizimle birlikte takip edin.