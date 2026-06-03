Arsenal transfer yarışında Bayern Münih'i geride bırakıyor

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Arsenal transfer yarışında Bayern Münih'i geride bırakıyor

Londra ekibi Arsenal, Eintracht Frankfurt'un savunma oyuncusu Nathaniel Brown için verilen mücadelede Bayern Münih'i geride bırakarak en güçlü aday haline geldi. 'Topçular', Bundesliga yıldızını kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek adına istenen yüksek bedeli ödemeye hazır olduklarını belirtiyor. Goal.com haberine göre.

Bayern Münih yönetimi ve sportif direktör Max Eberl, uzun süredir 22 yaşındaki sol bek ile ilgileniyordu. Ancak Bild'in haberine göre Eintracht, oyuncusu için en az 65 milyon euro talep ediyor. Son transfer dönemlerindeki harcamaların ardından bütçesini dikkatli yönetmek zorunda olan Münih ekibi için bu rakam oldukça yüksek.

Mikel Arteta'nın ekibi ise finansal açıdan çok daha güçlü görünüyor. Arsenal, modern ve hücumcu bir tarzda oynayan Nathaniel Brown'ı transfer ederek sol kanattaki rekabeti artırmayı hedefliyor. The Athletic'e göre oyuncu, Londra ekibinin izlediği ana hedefler listesinde yer alıyor.

Nathaniel Brown, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Eintracht'ın Bundesliga'da sekizinci sırada yer alması ve Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle oyuncu da İngiltere Premier Ligi'ne transfer olmaya sıcak bakıyor.

Bayern Münih'in bu transferi gerçekleştirebilmesi için önce kadrodaki Alphonso Davies veya Hiroki Ito gibi savunma oyuncularını satması gerekiyor. Eintracht ise 2024 yılında sadece 3 milyon euroya aldığı oyuncudan büyük bir kâr elde etmeyi planlıyor.

ArsenalBayern MünihTransferlerBundesligaNathaniel Brown
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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