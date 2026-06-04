Liverpool ve Manchester City Alman yeteneği transfer etmeye yakın

İngiltere Premier League'in iki devi Liverpool ve Manchester City, Hertha Berlin'in genç yıldızı Kenneth Eichhorn için verilen mücadelede açık ara öne geçti. Bundesliga'nın önde gelen kulüpleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund 16 yaşındaki orta saha oyuncusu için müzakerelerden çekilme kararı alınca, İngiliz kulüpleri için harika bir fırsat doğdu. Goal.com haber veriyor.

Bilgilere göre, Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl bu transferin en büyük destekçisiydi ve oyuncunun temsilcileriyle düzenli iletişim halindeydi. Ancak Münih kulübü yönetimi içinde nihai anlaşmaya varılamadı. Bayern yönetimi büyük meblağlar harcamak yerine kendi altyapısından yetişen oyunculara odaklanmayı tercih ediyor.

Transfer yolundaki en büyük engel, oyuncunun menajerlerinin mali talepleri oldu. Haberlere göre, menajerlerin talep ettiği "gizli ödemeler" (handgeld) 10 milyon euroyu aştı ve bu tutar Hertha Berlin'e ödenecek bonservis bedelinden bile fazla. Borussia Dortmund da tam olarak bu nedenle toplam paketi çok pahalı bularak yarıştan çekildi.

Kenneth Eichhorn'un sözleşmesinde Haziran ayında süresi dolacak 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Alman kulüpleri geri çekilirken, Manchester City ve Liverpool bu yetenek için 20 milyon euroya kadar harcama yapmaya hazır olduklarını belirttiler. Brexit kuralları nedeniyle futbolcu 18 yaşına gelene kadar İngiltere'de oynayamayacak olsa da, kulüpler onu şimdi satın alıp kiralama seçeneğini değerlendiriyor.