Andoni Iraola, Liverpool'deki temel hedeflerinden bahsetti

·41·Spor
Andoni Iraola, Liverpool'deki temel hedeflerinden bahsetti

İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden biri olarak kabul edilen Liverpool, yakın zamanda tarihinde yeni bir sayfa açtı. Merseyside ekibi, takımın yönetimini yetenekli ve enerjik uzman Andoni Iraola'ya emanet etti. Bu atama futbol dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanırken, şimdi yeni teknik direktörün ilk açıklamaları taraftarların odak noktasına taşınıyor.

Yakın zamanda göreve başlayan 43 yaşındaki İspanyol uzman, Liverpool'ün resmi internet portalına verdiği ilk özel röportajda futbol felsefesi, takım sistemi ve oyuncularla çalışma prensipleri hakkında detaylı durdu.

«Oyunculara yardımcı olmak için buradayız»

Yeni teknik direktör konuşmasında ana odağı taktik şemalardan ziyade takım ortamına ve her bir oyuncunun potansiyelini ortaya çıkarmaya yöneltti. Ona göre başarının anahtarı, futbolcuların kendilerini mutlu hissetmelerindedir:

«Teknik direktör olarak omuzlarımda birçok görev ve sorumluluk var. Ancak benim birincil ve temel amacım, sahada hareket eden futbolculara destek olmak, onlara doğru yolu göstermektir. Her zaman aynı fikri tekrarlıyorum: Her oyuncunun en güçlü yönlerini sergileyebilmesi için mükemmel bir takım sistemi oluşturmamız gerekiyor. Her futbolcunun karakterine ve yeteneğine uygun bir rol bulmak çok önemlidir».

Sağlıklı ortam, galibiyetlerin ve puanların teminatıdır

Andoni Iraola, kulüp içindeki iç iklim ve moralin takımın lig tablosundaki yerini doğrudan etkilediğini özellikle vurguladı. Yeni teknik direktörün iç sistem hakkındaki görüşleri aşağıdaki entegre tabloda yer almaktadır:

Iraola'nın öne sürdüğü prensipler

Beklenen sonuç ve hedef

Bireysel büyüme ve gelişim

Oyuncular, bizimle iş birliği içinde yeteneklerini daha da geliştirdiklerini hissetmelidir.

Zevk veren futbol

Futbolcular için antrenmanların ve maçların gerçekten keyif verdiği bir ortam yaratmak zorundayız.

Genel mutluluk ve konfor

Eğer takımda herkes mutluysa ve sağlıklı bir ortam hüküm sürüyorsa, bu elbette turnuvada değerli puanlar getirecektir.

Konuşmasının sonunda uzman gerçekçi bir değerlendirme yaptı: «Elbette, teknik direktör olarak kadrodaki herkesi yüzde yüz memnun etmem zor, ancak her bireyin kendini özgür, değerli ve rahat hissedeceği bir ortam yaratmak zorundayız».

Editörün notu: Liverpool yönetimi, Andoni Iraola'yı teknik direktör olarak atayarak takıma yeni bir kan ve enerji kattı. Teknik direktörün ilk röportajından da anlaşılacağı üzere, sadece sahadaki taktiğe değil, aynı zamanda Anfield'daki psikolojik ortamı sağlıklı hale getirmeye de büyük önem vermeyi planlıyor. Futbolcuların bireysel gelişimi ve takımdaki rollerini bulmaları hakkındaki sözler, yaklaşan yeni sezonda Liverpool'ün daha hücum odaklı, çekici ve uyumlu bir takım haline geleceğine işaret ediyor. Yeni projede Iraola'ya ve 'kırmızılara' büyük zaferler diliyoruz!

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LiverpoolAndoni Iraolaİspanyaİngiliz Premier LigiMerseyside
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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