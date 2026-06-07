Pep Guardiola, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona oyunundan etkilendi

Manchester City baş antrenörü Pep Guardiola, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın oyun tarzını yüksek puanla değerlendirdi. Katalan uzman, Alman teknik direktörün uyguladığı çekici futbolun sadık bir hayranı haline geldiğini kabul etti. Sözlerine göre, kadroda La Masia mezunu veya yabancı oyuncu olup olmadığına bakılmaksızın sergilenen oyun kalitesi övgüye değer. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Guardiola, eski okulu La Salle Manresa'daki yeni Cruyff Court sahasının açılış törenine katılarak Barcelona kulübünün mevcut durumu hakkında görüş bildirdi. Flick liderliğindeki projenin temelinin sağlam olduğunu ve takımın son iki sezonda iç ligde harika sonuçlar elde ettiğini vurguladı. Ancak Pep, Şampiyonlar Ligi konusunda ciddi uyarılarda da bulundu.

"Hansi'nin sadık bir hayranıyım, yıllardır işini mükemmel düzeyde yapıyor. Barcelona oyuncuları sahada çok çekici hareket ediyorlar. Sonuçlardan bağımsız olarak, oyunlarını izlemek keyif veriyor" dedi Guardiola gazetecilerle yaptığı görüşmede. Buna rağmen, Avrupa'daki başarının sadece oyuna bağlı olmadığını ekledi.

Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın tüm bir projeyi mahvedebileceği endişesini taşıyor. Ona göre, kıtasal turnuvada şampiyon olamamak sezonun genel değerlendirmesini olumsuz etkilememeli. "Şampiyonlar Ligi projeleri yok eder. Umarım bu sefer böyle olmaz. La Liga istikrarın göstergesidir. Avrupa'da ise hakem kararları veya sakatlıklar gibi beklenmedik faktörler birçok şeyi belirler" diye uyardı teknik direktör.

Eski Barcelona çalıştırıcısı, kulüp yönetimini ve taraftarları sadece Avrupa kupasıyla sınırlı kalmamaya çağırdı. Vurguladığına göre, takımın günlük gelişimi ve iç ligdeki galibiyetleri kulübün mirasını belirleyen temel faktörlerdir. Hatırlatalım, Katalanlar en son 2015 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.