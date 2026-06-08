Özbekistan - Hollanda maçını hangi kanallarda izleyebilirsiniz?

Milyonlarca Özbek futbol severin gözleri okyanus ötesine, ABD'nin yeşil sahalarına çevrildi. Tarihte ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan Özbekistan Milli Takımı, mundial öncesi son ve en ciddi hazırlık maçına çıkıyor. "Beyaz Kurtlar"ın bu gece Avrupa'nın köklü devlerinden Hollanda'ya karşı oynayacağı mücadele ülkede gerçek bir futbol coşkusu başlatıyor. En sevindirici yanı, bu tarihi ve heyecan verici karşılaşmayı taraftarların evlerinde canlı olarak izleyebilecek olması.

Bu son derece yoğun maçın başlangıç saati, yayın yapan kanallar ve 2026 Dünya Kupası'ndaki grup rakiplerimizle ilgili tüm detaylara aşağıdaki özel entegre tablodan ulaşabilirsiniz:

ÖZBEKİSTAN - HOLLANDA MAÇININ YAYIN SAATİ VE KANALLARI

Maç başlangıç saati Canlı yayın yapan kanallar 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ("K" Grubu) Taşkent saatiyle:

Bu gece, saat 23:45 'te başlıyor. "Zor TV" ve "Futbol TV" kanallarından maç canlı yayınlanacak. Portekiz — Cristiano Ronaldo önderliğindeki dev.



Kolombiya — Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi.



Kongo DC — Afrika kıtasının güçlü takımı.

Yerel kanallarda yayınlanacak bu maç, gece saatlerinde olmasına rağmen milyonlarca vatandaşı ekran başına kilitleyecek.

Mundial öncesi en büyük sınav ve milyonların duası

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için Hollanda gibi güçlü bir takımla mücadele etmek, Dünya Kupası öncesi gerçek bir sınav ve eksikleri giderme fırsatıdır. Zira "K" Grubu'ndaki temsilcilerimizi Portekiz ve Kolombiya gibi korkulu rakipler bekliyor. "Beyaz Kurtlar"ın sahada göstereceği agresif futbol ve taktik disiplin, dünya şampiyonasında neler yapabileceğimizin aynası olacak.

Zamin yorumu: Bu gece tüm Özbekistan uyumuyor! Hollanda'ya karşı hazırlık maçı olsa da önemi resmi maçlardan eksik değil. "Zor TV" ve "Futbol TV"nin canlı yayını taraftarlar için gerçek bir bayram hediyesi oldu. Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev ve Abduqodir Husanov gibi yıldızlarımızın Avrupa devlerine karşı nasıl oynayacağını göstereceğine inanıyoruz. Ronaldo ve Kolombiya'ya karşı izlenecek taktiği belirleyecek olan bu tür maçlardır. Ekran başında "Beyaz Kurtlar"ı tek yürek olarak destekliyoruz. Şans sizinle, vatan evlatları!

Özbekistan Milli Takımı'nın Hollanda maçından en sıcak gelişmeleri, maç sonrası uzman analizlerini ve 2026 Dünya Kupası'na özel günlükleri Zamin sayfalarında takip etmeye devam edin!