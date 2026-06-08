Christian Eriksen kariyerini sonlandırmalı mı? Eski takım arkadaşından tavsiye

Danimarka millî takımının Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında yaşanan bir sonraki korkutucu olayın ardından, Andros Townsend Christian Eriksen'i profesyonel futboldan ayrılmayı düşünmeye çağırdı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Euro 2020'deki kalp krizinden neredeyse beş yıl sonra sahada tekrar bilincini yiterek yere yığıldı. Goal.com'un haberine göre haber veriyor.

Olay, Danimarka'nın Odense şehrindeki maçın 65. dakikasında meydana geldi. Eriksen beklenmedik bir şekilde sahaya yığıldı ve bu durum maçın derhal durdurulmasına neden oldu. Tottenham'daki eski takım arkadaşı Townsend, talkSPORT'a verdiği röportajda Eriksen'in artık sağlığını ve ailesini ön plana koyması gerektiğini vurguladı.

Danimarka Futbol Federasyonu'nun (DBU) bildirdiğine göre, Manchester United ve Brentford'un eski oyuncusu şu anda kendine geldi ve hastanede gözetim altında. Doktorlar, 2021 yılında Eriksen'e takılan implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörün (ICD) acil durumda beklendiği gibi çalıştığını ve futbolcunun hayatını kurtardığını doğruladı.

Millî takım doktoru Morten Boesen, oyuncunun durumunun stabil olduğunu ve yakında taburcu edileceğini açıkladı. Buna rağmen, bu olay Eriksen'in Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla ve uluslararası alandaki kariyerine devam etmesinin ne kadar doğru olduğu konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.