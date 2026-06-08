Florentino Perez yeniden seçildikten sonra rakibi hakkında sert bir açıklama yaptı

·37·Spor
Florentino Perez yeniden seçildikten sonra rakibi hakkında sert bir açıklama yaptı

İspanya ve dünya futbolunun en güçlü takımlarından biri olarak kabul edilen Madrid'in Real kulübünde sabırsızlıkla beklenen yönetim seçimleri sona erdi. Kulüp üyelerinin ve taraftarların odak noktasında olduğu bu siyasi süreçte, beklendiği gibi mevcut başkan, deneyimli ve bilge Florentino Perez bir başka büyük zaferini kutladı.

Resmi verilere göre, seçmenlerin yüzde 65'inin oyunun alan Perez koltuğunu korudu. Genç ve hırslı rakibi, girişimci Enrique Riquelme ise sadece yüzde 35 oy alabildi.

Seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından Real'in yeni-eski başkanı medya temsilcileri için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazeteciler, Florentino Perez'e ana rakibi Riquelme'nin gösterdiği direnç ve seçim kampanyası hakkında sorular sordu.

Her zaman sakinliği ve keskin sözleriyle öne çıkan Perez, bu sefer de rakibine karşı oldukça sert ve soğukkanlı bir tutum sergiledi. "Riquelme layık bir rakip miydi? Bu konuda hiçbir fikir beyan edemem, çünkü onun kim olduğunu bile bilmiyorum," diyerek Kraliyet Kulübü'nün başkanı kısa ve öz bir yanıt verdi.

Bu güvenilir zaferin ardından Florentino Perez, Real Madrid kulübü başkanı olarak 2030 yılına kadar görevde kalma hakkını elde etti. Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, kendisi 2009 yılından beri bu görkemli kulübü aralıksız yöneterek onu yaşayan bir efsaneye dönüştürmeyi başardı.

Seçim öncesi Enrique Riquelme, kazanması halinde dünya futbolunun yıldızı Erling Haaland'ı Madrid'e getireceği ve takımın direksiyonuna ünlü uzman Jurgen Klopp'u geçireceği konusunda yüksek sesli vaatlerde bulunmuştu. Ancak daha sonra hem Norveçli forvetin hem de Alman teknik direktörün resmi temsilcileri bu haberleri tamamen asılsız diyerek yalanladı.

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Florentino PérezReal MadridEnrique RiquelmeErling HaalandJürgen Klopp
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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