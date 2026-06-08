New York Belediye Başkanı 2026 Dünya Kupası şampiyonu hakkında şaşırtıcı bir tahmin yaptı

Tüm dünya okyanus ötesine odaklanmışken ve büyüleyici futbol şöleninin başlamasına sayılı günler kalmışken, sadece spor uzmanları değil, büyük siyasetçiler de tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. ABD'de böyle ilginç bir olay yaşandı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, gazetecilerle özel bir interaktif oyun düzenleyerek, yaklaşan Dünya Şampiyonası'nın grup aşamasından final maçına kadar olan sonuçlarını önceden tahmin etti. Siyasetçinin bu tahminleri futbol dünyasında gerçek bir sansasyona ve hararetli tartışmalara neden oldu.

Zohran Mamdani'nin tahmin zinciri oldukça beklenmedik ve sansasyonel sonuçlarla doluydu. Ona göre, turnuvanın ilk eleme aşaması olan son 16 turunda gerçek 'sürprizler' yaşanacak. Belediye başkanının tahminine göre, futbolun vatanı Brezilya millî takımı beklenmedik şekilde Asya temsilcisi Japonya'ya yenilerek turnuvaya erken veda edecek. Aynı aşamada, Cristiano Ronaldo'nun ülkesi Portekiz millî takımı da İngiltere engeline takılarak Dünya Kupası'na veda edecek.

Şehir yöneticisinin sonraki aşamalar için yaptığı tahminlerin de taraftarları şaşırtması doğal. Mamdani, Güney Amerika'nın iki devinin karşılaşacağı çeyrek finalde Kolombiya millî takımının son şampiyon Arjantin'i yeneceğini söyledi. İngilizler ise ev sahibi ABD ve güçlü İspanya'yı mağlup ederek yarı finale yükselse de, final eşiğinde Fransa'ya yenilecek.

En ilginç ve dramatik olaylar finalde yaşanacak: Belediye başkanına göre Fransa, büyük kupa mücadelesinde Afrika temsilcisi Fas'a yenilecek ve Fas tarihinde ilk kez dünya tacını takacak. Üçüncülüğü ise İngiltere'yi yenen Kolombiya alacak.

Hatırlatalım ki, tarihinde ilk kez 48 takımı ağırlayacak ve ABD, Meksika ile Kanada'nın yeşil sahalarında düzenlenecek bu görkemli Dünya Şampiyonası, bu yılın 11 Haziran'ında resmi olarak başlayacak. Siyasetçinin bu sansasyonel ve cesur tahminlerinin ne kadar gerçeğe dönüşeceğini, yakın zamanda başlayacak canlı futbol atmosferinde birlikte izleyeceğiz. Bizden uzaklaşmayın!

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