Real Madrid, Barcelona'nın şampiyonluklarının elinden alınmasını talep ediyor

·86·Spor
Real Madrid, Barcelona'nın şampiyonluklarının elinden alınmasını talep ediyor

Real Madrid kulübü, Negreira davası kaynaklı yolsuzluk skandalı gölgesinde Barcelona takımının tarihi şampiyonluklarının elinden alınması talebiyle UEFA'ya resmi bir başvuru yaptı. Florentino Perez, başkanlık seçimlerinde 65-35 gibi net bir zaferin ardından, ezeli rakibine karşı sert bir saldırıya geçti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Madrid ekibi, UEFA'nın Nyon'daki merkezine 500 sayfalık özel bir rapor sundu. AS gazetesinin haberine göre, bu belgede son 20 yıl boyunca İspanya şampiyonasındaki sonuçlara sistematik olarak müdahale edildiğine dair kanıtlar sunuldu. Real Madrid yönetimi, Barcelona'nın kazandığı kupaların iptal edilmesini en adil ceza olarak görüyor.

Florentino Perez, iki kulüp arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamen koptuğunu duyurdu. Perez, hakemlerin tarafsız olmayan kararları nedeniyle Real Madrid'in çok sayıda puandan mahrum kaldığını belirtti. Özellikle Perez, geçmiş sezonlardan birinde takımından 16 ila 18 puanın 'çalındığını' iddia ediyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin daha önce Negreira davasını futboldaki en ciddi durumlardan biri olarak nitelendirmişti. Kuruluş İspanya mahkemesinin nihai kararını bekliyor olsa da, Real Madrid tarafından gönderilen bu patlayıcı belge paketi UEFA'yı soruşturmaları yeniden başlatmaya zorlayabilir.

Real MadridBarcelonaUEFAFlorentino PerezNegreira Davası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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