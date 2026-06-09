2026 Dünya Kupası öncesi iki katılımcı — Hollanda ve Özbekistan milli takımları — karşılıklı bir hazırlık maçında sahaya çıktı. ABD'nin New York şehrinde oynanan mücadele dramatik geçti ve Hollandalıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçta belirleyici goller penaltıdan geldi. Özbekistan milli takımı maçın sonunda skoru eşitlemeyi başarsa da, beraberliği korumak için birkaç dakika yetmedi. Bu maç, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için dünya kupası öncesi ciddi bir sınav oldu.

'Manchester City' kulübü bu maça özel bir ilgi gösterdi. Bunun nedeni, kulübün iki futbolcusunun — Özbekistan milli takımı defans oyuncusu Abduqodir Husanov ve Hollanda orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'in — tam 90 dakika sahada kalmasıydı.

'Manchester City' resmi sitesinden Neil Lee, maç hakkında yorum yaparak her iki futbolcunun katılımına değindi. Yazdığına göre, Reijnders ve Husanov, Dünya Kupası öncesi New York'taki hazırlık maçında tam 90 dakika sahada kaldı..

Hollanda milli takımı, Manhattan'daki stadyumda seyircisiz oynanan maçta Orta Asya temsilcisi Özbekistan'a karşı sahaya çıktı. Maçta başrolü Cody Gakpo oynadı. Hollandalı forvet, iki kez penaltıdan net vuruş yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Maçın ilk dakikalarında Hollanda daha aktif görünüyordu. 13. dakikada Tijjani Reijnders kafa vuruşu yaptı ancak top kale yanından dışarı çıktı. Kısa süre sonra onun başka bir denemesi de hedefin biraz dışına gitti.

32. dakikada Crisencio Summerville ceza sahasında faul yaptı ve hakem penaltı kararı verdi. Cody Gakpo, 11 metrelik vuruşu güvenle kullanarak skoru açtı.

Maçın son bölümlerinde Hollanda 10 kişi kaldı. Gus Til, elle oynadığı için kırmızı kart gördü. Bu durum, Özbekistan milli takımına baskıyı artırma ve skoru eşitleme fırsatı verdi.

Uzatma dakikalarında 'beyaz kurtlar' hedeflerine ulaştı. Igor Sergeyev yakından net bir vuruş yaparak skoru 1-1'e getirdi. Bu gol Özbekistan'a büyük moral verdi ve taraftarlarda beraberlik umudu uyandırdı.

Ancak dramatik maçın son anlarında tekrar penaltı verildi. 97. dakikada Jan-Paul van Hecke ceza sahasında faul yaptı ve hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Cody Gakpo bu sefer de hata yapmadı ve Hollanda'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

'Manchester City'nin bir diğer temsilcisi Nathan Ake bu maçta yedek kulübesinde kaldı. Böylece, kulübün iki futbolcusu — Reijnders ve Husanov — sahada tam süre oynarken, Ake maça dahil olmadı.

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası'ndaki katılımına 14 Haziran'da Japonya'ya karşı oynayacağı maçla başlayacak. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında Dünya Kupası finaline çıkan 'Uçan Hollandalılar', bu sefer de turnuvada yüksek hedeflerle mücadele edecek.

Abduqodir Husanov ve Özbekistanlı takım arkadaşları ise ülkelerinin tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında sahaya çıkacak. Özbekistan milli takımı, 'K' grubundaki ilk maçını 18 Haziran'da Kolombiya'ya karşı oynayacak.

Husanov'un Hollanda'ya karşı performansı ilk bakışta iki şekilde değerlendirilebilir. Bir yandan, bazı pozisyonlarda çok faydalı işler yaptı. Defans oyuncusu iki kez topu kaptı, iki şutu bloke etti ve maçın sonunda 'Manchester City'deki takım arkadaşı Tijjani Reijnders'in vuruşunu kale çizgisinden çıkardı.

Bu epizod, Abduqodir'in bir defans oyuncusu olarak uyanıklığını, pozisyon alma yeteneğini ve sonuna kadar savaşmasını gösterdi. Reijnders'in vuruşunu çizgiden çıkarmak kolay bir hareket değil, özellikle de maçın sonunda yorgunluğun arttığı bir anda.

Ancak diğer yandan, Husanov için bu maçta zorlu anlar da oldu. Köşe vuruşundan gelen topta, Rustam Ashurmatov ile birlikte Jan van Hecke'ye faul yaptığı kaydedildi ve tam olarak bu epizod belirleyici penaltıya neden oldu.

İstatistiklere göre, Husanov altı ikili mücadelenin sadece birini kazandı. Ayrıca dört kez faul yaptı. İlk yarı sonunda hakemler, ceza sahasındaki Malen'e karşı hareketini penaltı olarak değerlendirmedi. Dolayısıyla, Abduqodir için bu maçta tehlikeli anlar yeterince vardı.

Burada kabul etmek gerekir: Dünya Kupası öncesi böyle maçlar tam da bunun için gereklidir. Güçlü bir rakibe karşı sahaya çıktığınızda her küçük hata büyük sonuçlara yol açabilir. Hollanda seviyesindeki bir takım böyle durumları anında cezalandırır.

Husanov için bu maç büyük bir ders olacak. Potansiyeli, fiziksel gücü ve defanstaki yeteneği var. Ancak Dünya Kupası'nda sadece güç değil, soğukkanlılık, durumu doğru okuma ve ceza sahasında dikkatli olma da belirleyici önem taşıyacak.

Özbekistan milli takımı için ise bu maç, sonuca rağmen faydalı bir sınav oldu. Takım güçlü bir rakibe karşı sonuna kadar savaştı, skoru eşitledi ve beraberliğe çok yaklaştı. Ancak son dakikalardaki penaltı, büyük turnuvalarda konsantrasyonun bir saniye bile düşmemesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Şimdi Cannavaro'nun ekibi bu maçtan ders çıkaracak. Defanstaki hatalar, ceza sahasındaki hareketler, ikili mücadelelerdeki verimlilik ve maç sonundaki dikkat — tüm bunlar Kolombiya'ya karşı dünya kupasındaki ilk maç öncesi yeniden gözden geçirilmeli.

Abduqodir Husanov için de bu maç acı ama gerekli bir deneyim oldu. Büyük futbol böyledir: bir epizotta kahraman olursunuz, bir sonraki epizotta ise hatanız belirleyici hale gelir. Önemli olan, bundan doğru ders çıkarmaktır.

Dünya Kupası yaklaşıyor. Özbekistan için her hazırlık maçı, her hata ve her olumlu hareket artık büyük hazırlığın bir parçası. Hollanda'ya karşı maç da bu anlamda milli takımımız için değerli bir ders oldu.