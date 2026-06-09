Erling Haaland ve Jamal Musiala: İngiltere milli takımında oynayabilecek yıldızlar

Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası için İngiltere milli takım kadrosunda dünya standartlarında yetenekleri seçerken zorluk yaşamayacak. Harry Kane, Jude Bellingham ve Declan Rice gibi yıldızların varlığı "Üç Aslanlar"ı turnuvanın favorileri arasına sokuyor. Ancak, İngiltere'de oynama hakkına sahip olup başka bir ülkeyi tercih eden futbolcuları hayal etmek daha da şaşırtıcı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Erling Haaland, 2022'de Manchester City kadrosuna katılmasından bu yana İngiltere Premier Lig rekorlarını tazelemeye devam ediyor. Norveç milli takımında da maç başına birden fazla gol atarak inanılmaz bir performans sergiliyor. Aslında, Erling Haaland babası Alf-Inge Leeds'te oynarken İngiltere'de doğdu. Üç yaşında ailesiyle Norveç'e taşındı ve her zaman kendini Norveçli olarak gördü.

Eski teknik direktör Gareth Southgate, 2020'de Erling Haaland'ın gençliğinden beri Norveç sistemine bağlı olduğunu ve İngiltere'nin teklifini kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu kabul etmişti. Erling Haaland da defalarca sadece Norveç forması giymeyi hayal ettiğini vurguladı.

Bir diğer çarpıcı örnek ise Jamal Musiala. Chelsea akademisinden Bayern Munich'e geçtikten sonra parlamaya başladı. Erling Haaland'ın aksine, Jamal Musiala İngiltere'nin çeşitli yaş gruplarındaki milli takımlarında, Jude Bellingham ile birlikte forma giydi. 2020'de İngiltere U21 takımı için iki maça çıkmayı başarmıştı.

Ancak, Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw ve Bayern'deki takım arkadaşlarının çabalarıyla Jamal Musiala doğduğu ülkeyi seçti. Hayatının ilk yedi yılını Almanya'da geçirmişti. Şu anda Alman futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor ve 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı sahaya çıkabilir.