Liverpool efsanesi Divock Origi 31 yaşında kariyerini sonlandırdı

·5·Spor
Liverpool efsanesi Divock Origi 31 yaşında kariyerini sonlandırdı

Liverpool'un eski forveti ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Divock Origi, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Belçikalı futbolcu bu beklenmedik kararını sosyal medya aracılığıyla taraftarlarına bildirdi. Sözlerine göre, futbolcu olarak tüm hedeflerine ulaştı ve şimdi yeni alanlarda kendini denemek istiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Origi, Liverpool taraftarları için gerçek bir kahramana dönüşmüştü. Her zaman ilk 11'de sahaya çıkmasa da, takımın en önemli ve belirleyici anlarında attığı gollerle akıllarda kaldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona kalesine attığı çift gol ve finalde Tottenham kalesini havalandırması, onu kulüp tarihinin unutulmaz isimlerinden biri yaptı.

"Futbolcu olarak misyonum tamamlandı. Çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim, en büyük stadyumlarda oynadım ve en prestijli kupaları kazandım. Beni destekleyen tüm taraftarlara, hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma zamanı geldi," diye yazdı Divock Origi Instagram sayfasında.

Belçika milli takımında da başarılı bir performans sergileyen forvet, son yıllarda İtalya'nın Milan ve İngiltere'nin Nottingham Forest kulüplerinde kiralık olarak forma giydi. Ancak sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle eski seviyesine geri dönemedi. Buna rağmen, Liverpool ile Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan az sayıdaki futbolcudan biri olarak tarihe geçiyor.

LiverpoolDivock OrigiŞampiyonlar LigiFutbolTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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