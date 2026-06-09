Mourinho'nun 'kara listesi': 'Real'deki bu 6 futbolcu istenmiyor

Dünya futbolunda ve Madrid'in 'Real' kulübü etrafında gerçek bir transfer patlaması yaşanıyor! Bu hafta içinde 'kraliyet kulübü'nün başına ünlü ve eşsiz uzman Jose Mourinho'nun getirilmesi bekleniyor. İspanya'nın prestijli ve popüler Diario Sport gazetesinin yayınladığı son sansasyonel haberlere göre, Portekizli 'Özel Bir Adam' (The Special One) lakaplı teknik direktör Madrid devinde büyük çaplı reformlar ve temizlik işlemlerine başladı. Yeni sezonun taktik planlarına uymayan tam altı yıldız futbolcudan vazgeçmeye karar verdi.

İçeriden gelen bilgilere dayanırsak, Mourinho'nun kara listesine takımın birkaç kilit ve tanınmış üyesi girdi. Söz konusu olanlar Brezilyalı hızlı forvet Rodrygo, Fransız yetenek Eduardo Camavinga, genç defans oyuncusu Raul Asencio ile birlikte Dani Ceballos, Fran Garcia ve Franco Mastantuono. Bu futbolcular, bu yazki transfer penceresi kapanmadan önce Madrid kampını tamamen terk edebilir veya diğer takımlara satılabilir.

Bunun yanı sıra, kulüp yönetiminde de büyük değişiklikler gözlemleniyor. Deneyimli yönetici Florentino Perez, 'Real Madrid' başkanlığına yeniden seçildikten sonra, takımın savunma hattını güçlendirmek konusunda ciddi kafa yoruyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, yakında Madrid kadrosuna 'Liverpool' defans oyuncusu Ibrahima Konate ve 'Inter'den Denzel Dumfries'in katılması bekleniyor. Bu transferlerin yenilenen takımın temel taşı olacağı şüphesiz.

En heyecan verici kısım ise, Portekizli deneyimli uzman Jose Mourinho'nun resmi sözleşme şartlarını imzalamak ve göreve başlamak amacıyla çoktan Madrid'e varmış olması. Yakında 'Santiago Bernabeu'da yeni ve şiddetli bir 'Mourinho dönemi' başlayacak.

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