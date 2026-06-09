Bayern Münih, Marcus Rashford transferi için ciddi adımlar atıyor

Avrupa transfer pazarında dev kulüpler arasındaki gizli ve şiddetli rekabet yeni bir aşamaya giriyor. Almanya'nın ünlü ve güçlü kulübü Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United takımına ait yetenekli forvet Marcus Rashford'u kadrosuna katma imkanlarını çok ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Saygın spor yayını 'Football365'in paylaştığı son özel bilgilere göre, bu büyük transferin nihai kaderi şu anda biraz karmaşık ve belirsiz olup, süreç büyük ölçüde Katalonya'nın Barcelona kulübünün alacağı karara bağlı.

Mesele şu ki, yetenekli İngiliz forvet geçen sezonu 'mavi-bordo'luların kadrosunda kiralık olarak geçirdi ve İspanya'nın yeşil sahalarında etkili bir performans sergiledi. Sözleşme şartlarına göre, Barcelona yönetiminin Rashford'un transfer haklarını 30 milyon euro karşılığında tamamen satın alma seçeneği bulunuyor. Ancak Katalanlar, mali durumları nedeniyle şu anda bu öncelikli hakkı kullanma isteğini resmi olarak bildirmek için acele etmiyorlar. Bunun yerine, futbolcuyu bir yıl daha kiralamak veya transfer bedelini yapay olarak düşürmek gibi çeşitli seçenekleri detaylıca inceliyorlar.

Katalan devinin tereddütleri ve nihai karara varamaması, Manchester United yönetimini başka çareler aramaya itti. 'Kırmızı Şeytanlar', Glazer ailesinin yönetimi altında, futbolcu için Avrupa'nın diğer takımlarından gelebilecek her türlü karlı ve resmi teklifi dinlemeye tamamen hazır olduklarını açıkladılar. Ortaya çıkan bu uygun durumu Münih'in Bayern kulübü verimli bir şekilde değerlendirmek istiyor. Alman devi, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Manchester United'ın talep ettiği 30 milyon euroluk tazminatı hiçbir itiraz öne sürmeden ödemeye kararlı.

Ancak bu olası transfer yolunda Münih kulübünün karşılaşacağı en temel ve büyük engel, Marcus Rashford'un son derece yüksek olan mali beklentileri ve maaşıdır. Şu anda İngiliz yıldız haftalık tam 346 bin euro maaş alıyor ve bu rakam Alman kulübünün iç maaş dengesini biraz etkileyebilir. Buna rağmen, Almanlar bu transferi yaz döneminde sonuçlandırmak için müzakereleri sürdürüyor.

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