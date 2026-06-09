Thierry Henry, Anthony Gordon'un Barcelona'ya transferine ilişkin değerlendirmede bulundu

Arsenal efsanesi Thierry Henry, Anthony Gordon'un Barcelona kadrosuna katılmasının ardından İspanyolca konuşma çabalarını yüksek takdirle karşıladı. Fransız eski forvet, İngiltere millî takımının kanat oyuncusunun kulübün oyun tarzına mükemmel şekilde uyum sağlayacağına inanıyor. Henry, transferin Dünya Kupası öncesi tamamlanmasının önemini vurgulayarak Gordon'un Katalonya'da büyük başarılara imza atacağını öngördü. Goal.com haberi veriyor.

Newcastle'dan yaklaşık 80 milyon euro karşılığında transfer edilen futbolcu hakkında konuşan Henry, hızının ve birebir durumlarda defans oyuncularını geride bırakma yeteneğinin 'blaugrana'ların hücumunu güçlendireceğini söyledi. Özellikle Gordon'un hücum hattının herhangi bir noktasında oynayabilmesi, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona için büyük avantaj sağlayacak.

"Anthony Gordon'un harika futbol oynayan bir takımda büyük etki yaratabileceğini düşünüyorum. Rakip defansını genişletebiliyor çünkü boş alanlara iyi açılıyor ve gol sezgisi yüksek. Newcastle'da olduğu gibi sol, sağ ve merkezde de oynayabiliyor. Bu, onun için gerçekleşen bir hayal oldu," dedi Henry, Betway'e verdiği röportajda.

Saha dışında ise Gordon, tanıtım töreninde İspanyolca konuşarak dikkatleri üzerine çekti. Henry bunu yeni ortama uyum sağlamak ve taraftarlarla bağ kurmak adına önemli bir adım olarak görüyor. "Yeni bir yere geldiğinde böyle yapmalısın; uyum sağlaman gerekir. Bu, nereye geldiğini anladığını gösteriyor. Çabalarını görünce 'Aferin dostum' dedim," diye ekledi efsanevi futbolcu.