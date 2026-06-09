Lionel Messi geri dönüyor: Arjantin teknik direktöründen olumlu haber

Arjantin milli takım taraftarları rahat bir nefes alabilir. Baş antrenör Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası öncesinde Lionel Messi hakkında olumlu gelişmeler paylaştı. Inter Miami yıldızı, hafif kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra, turnuvadan önceki son hazırlık maçında oynamaya hazır. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Efsanevi forvet, 6 Haziran'da Honduras'a karşı oynanan hazırlık maçını kaçırmıştı. Ancak Scaloni, kaptanının durumuyla ilgili endişeleri giderdi. Dünya şampiyonu teknik adam, Lionel Messi'nin İzlanda'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta sahaya çıkmasının beklendiğini ve bunun iyileşme sürecindeki önemli bir adım olduğunu doğruladı.

Messi sahaya çıkmaya hazır olsa da, Scaloni turnuva başlangıcı öncesinde 10 numaralı liderini aşırı yormamaya çalışıyor. Teknik ekip, sekiz kez "Altın Top" sahibi oyuncunun sağlığını riske atmamak için İzlanda maçındaki oyun süresini dikkatle yönetmeyi planlıyor.

"İzlanda'ya karşı oynayacak," dedi Scaloni gazetecilere. "Sadece kaç dakika oynayacağı henüz net değil. Antrenmanlar sırasında onunla konuşup herhangi bir riski önlemek için ne kadar süre vereceğimizi kararlaştıracağız. Ancak prensip olarak sahaya çıkacak."

Scaloni, Messi'nin sadece yeteneğiyle değil, takımın morali için de ne kadar önemli olduğunu vurguladı. 36 yaşındaki futbolcu, Arjantin milli takımının gerçek kalbi olmaya devam ediyor. Teknik direktörün sözlerine göre, Messi'nin soyunma odasındaki ve sahadaki varlığı takım arkadaşlarına inanılmaz bir güç veriyor.