Tüm ülkenin sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla beklediği tarihi Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala, Özbekistan milli takım kampından beklenmedik ve skandal bir haber geldi. Ülkenin en deneyimli futbolcularından biri, milli takımın uzun yıllardır gerçek lideri ve kaptanı olarak görülen Celoliddin Maşaripov, mundialda mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldı. Bu beklenmedik haberi, tanınmış spor gazetecisi Celoliddin Kobiljonov kaynaklarına dayanarak kamuoyuna duyurdu. İçeriden gelen bilgilere göre, yetenekli orta saha oyuncusu baş antrenör tarafından açıklanan genişletilmiş listeden resmen çıkarıldı.

Ancak taraftarların moralini bozmasına gerek yok, çünkü kadrodaki bu eksikliği gidermek için ülkenin şu anki en yetenekli ve parlak genç yıldızlarından biri davet edildi. Celoliddin Maşaripov'un yerine, iç ligde Namangan'ın 'Navbahor' kulübü son derece parlak ve hızlı oyunlar sergileyen yetenekli kanat oyuncusu Ruslanbek Jiyanov milli takım kafilesine davet edildi. Uzmanlara göre, Jiyanov'un sahadaki yüksek hızı ve güçlü dribling yeteneği, yaklaşan Dünya Kupası maçlarında temsilcilerimizin hücum hattına taze kan ve büyük bir heyecan katabilir.

Bilgi niteliğinde belirtmek gerekir ki, 'beyaz kurtlar' tarihinde ilk kez katıldıkları bu görkemli mundialdaki tarihi debut maçını bu yılın 18 Haziran'ında Güney Amerika'nın en güçlü devlerinden biri olan Kolombiya milli takımına karşı oynayacak. Bunun dışında, temsilcilerimizi grup aşamasında iki ciddi ve heyecan verici mücadele daha bekliyor: Fabio Cannavaro'nun öğrencileri 23 Haziran'da dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo'nun memleketi Portekiz milli takımına karşı sahaya çıkarken, gruptaki son belirleyici maç 28 Haziran'da fiziksel olarak güçlü kabul edilen Afrikalı Kongo milli takımına karşı oynanacak. Tüm taraftarlarımız adına, milli takımımıza yaklaşan 2026 Dünya Kupası maçlarında tarihi zaferler ve büyük galibiyetler diliyoruz!

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