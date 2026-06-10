Üç Portekizli yıldızın Real Madrid'e transferi için görüşmeler başladı

Avrupa futbolunun hareketli transfer dünyasında yeni büyük planlar şekilleniyor. Dünyanın en etkili futbol menajerlerinden biri olan Jorge Mendes, İngiltere Premier League'de (APL) başarılı bir performans sergileyen üç üst düzey müşterisini Real Madrid kadrosuna katmak için ciddi bir çalışma yürütüyor. İspanya'nın ünlü ve güvenilir El Chiringuito TV kanalının paylaştığı son özel bilgilere göre, süper menajer bu üç Portekizli yeteneği Madrid devinin yönetimine resmen önerdi ve ilk gizli görüşmeleri başlattı.

Büyük transfer harekatının ana karakterlerini tanıyalım: Manchester City savunmasının bel kemiği ve lideri, stoper Ruben Dias ve 'City' ekibinin sağ kanattaki hızlı savunmacısı Matheus Nunes, ayrıca West Ham takımında merkezde yaratıcı bir oyun sergileyen genç ve yetenekli orta saha oyuncusu Matheus Fernandes hakkında konuşuluyor. Mendes'in bu hamlesi, Madrid'de büyük değişim rüzgarlarının estiği bir döneme denk geldi.

Uluslararası alanda tanınan ve prestijli Transfermarkt portalının uzman değerlendirmelerine göre, şu anda 29 yaşında olan tecrübeli Ruben Dias'ın piyasa değeri yaklaşık 55 milyon Euro civarında. City'nin bir diğer temsilcisi 27 yaşındaki Matheus Nunes ve Londra kulübünde parlayan 21 yaşındaki umut vadeden yıldız Matheus Fernandes'in güncel piyasa değeri ise aynı kaynak tarafından her biri için 50 milyon Euro olarak belirlendi. Bu, Real Madrid'in bu Portekizli üçlüyü almak için toplamda en az 155 milyon Euro civarında bir bütçe ayırması gerektiği anlamına geliyor.

Transfer piyasasındaki bu hareketliliğin arkasında çok büyük bir taktiksel neden var. Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak efsanevi Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Doğal olarak 'Özel' lakaplı hoca, Madrid tahtına döner dönmez kadroyu yakından tanıdığı, güvendiği ve kendi vatandaşı olan güçlü oyuncularla doldurmak istiyor. Jorge Mendes ise bu durumu fırsata çevirerek Mourinho için layık bir 'hediye' hazırlıyor. Madrid taraftarlarının yeni sezonda takımda gerçek bir Portekiz devrimine tanık olmaları işten bile değil.

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