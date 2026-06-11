Trent Alexander-Arnold Real Madrid'de ilk 11'deki yerini kaybedebilir

Real Madrid'in sağ beki Trent Alexander-Arnold, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle ciddi bir rekabetle karşılaşacağı konusunda uyarıldı. İngiltere Premier Ligi'nin eski forveti Jimmy Floyd Hasselbaink'e göre, eğer Portekizli uzman savunmadaki istikrarı hücum gücünün önüne koyarsa, Denzel Dumfries İngiliz futbolcuyu ilk 11'den kesebilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Sky Sports'un haberine göre, Jose Mourinho Çarşamba günü Madrid'e ulaştı ve Temmuz ayında resmen göreve başlamak üzere sözleşme detaylarını tamamladı. "Kraliyet Kulübü" yönetimi, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Inter oyuncusu Denzel Dumfries ve Liverpool'un stoperi Ibrahima Konate'nin transferi üzerinde çalışıyor. Bu, sakatlıklar nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan Alexander-Arnold için beklenmedik bir haber oldu.

Hasselbaink, Mourinho'nun tarzının daha çok savunma disiplinine dayandığını vurguladı. Eski futbolcu, "Konu Mourinho ise Dumfries'in şansı çok yüksek, çünkü Jose öncelikle bir savunmacıdan savunma yapmasını bekler. Trent'in özelliklerini hepimiz biliyoruz ama o daha çok hücumda etkili. Yine de iki farklı tarzda savunmacıya sahip olmak bir teknik direktör için büyük bir lüks" diyor.

Dani Carvajal'in 30 Haziran'da takımdan ayrılması beklenirken, 27 yaşındaki Alexander-Arnold üzerindeki baskı daha da artacak. Buna rağmen uzmanlar ona İngiltere Premier Ligi'ne dönmemesini tavsiye ediyor. Hasselbaink'e göre Trent Madrid'de kalmalı, karakterini göstermeli ve oyununun diğer yönlerini geliştirmeli.