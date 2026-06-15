Koeman, Japonya ile berabere kaldıkları maçın ardından düşüncelerini paylaştı

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında tüm hızıyla devam eden 2026 Dünya Kupası'nın «F» grubunda ilk hafta maçları başladı. Grubun ilk merkez mücadelesinde Hollanda ve Japonya milli takımları karşı karşıya geldi ve 2-2'lik skorla sahadan beraberlikle ayrıldılar. Birçok gol pozisyonuna ve kıran kırana mücadeleye sahne olan bu maçın ardından, «Laleler Diyarı»nın teknik direktörü Ronald Koeman basın toplantısına katılarak oyun hakkındaki izlenimlerini ve analizlerini paylaştı.

İki kez yakalanan üstünlük ve pişmanlıklar

Hollandalı teknik adam, maç boyunca takımının iki kez öne geçmesine rağmen sonunda galibiyeti kaçırmış olmaktan duyduğu üzüntüyü gizlemedi. Bununla birlikte rakibin gücünü de takdirle karşıladı:

Sonuçtan memnuniyetsizlik: Koeman, maç boyunca iki kez üstünlüğü ele geçirmesine rağmen bunu verimli kullanamamaktan tam anlamıyla memnun değil.

İkinci goldeki hata: Uzman isim, özellikle maçın sonlarına doğru kornerden yedikleri ikinci golün çok üzücü bir durum olduğunu vurguladı.

Aşağıdaki resmi spor analizi tablosu aracılığıyla «F» grubundaki bu şiddetli çatışmanın detaylarını ve teknik direktörün bu maçla ilgili çıkardığı sonuçları yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve resmi aşama Maç katılımcıları ve skor Teknik direktörün sonuca tepkisi Rakibin ana taktik silahı Takımın sonraki planları Gruptaki güncel durum Dünya Kupası 2026, «F» Grubu

(1. hafta maçı) Hollanda — Japonya

2:2 Tam tatmin sağlanamadı

(İki kez öne geçilmesine rağmen) Yüksek pres ve temkinlilik

(Geride kaldıklarında aktifleştiler) Hatalardan ders çıkarmak ve olumlu yönleri geliştirmek İsveç'ten sonra Hollanda ve Japonya 1 puanla ilerliyor

«Japonya — yüksek kaliteli bir takım»

Ronald Koeman'ın fikrine göre, her iki milli takım da sahada çok yüksek seviyede ve izlemesi keyifli bir futbol sergiledi. Bu nedenle kaydedilen beraberliği adil bir sonuç olarak kabul etmek mümkün.

Hollanda milli takımı teknik direktörü Ronald Koeman maç hakkında şunları söyledi: «Skorda iki kez öne geçtiğimizi düşünürsek, bu sonuçtan tam anlamıyla tatmin olmadım. Ancak her iki takımın yarattığı tehlikeli pozisyon sayısına bakarsak, tam tersi bir durumu söyleyebilirim. Bence bu, bugün sahada çok yüksek seviyede bir futbol sergilendiğinin kanıtıdır ve bu yüzden bu beraberliği doğru kabul etmek gerekir. Genellikle Japonya milli takımı çok güçlü ve yüksek pres yapan bir takım olarak bilinir. Bugün ise bunu sadece skorda geride kaldıkları anlarda yaptılar. Ondan önce daha çok temkinli olmaya odaklandılar. Japonya gerçekten çok güçlü ve yüksek kaliteli bir takım. Bu karşılaşmadan sonra öğreneceğimiz ve analiz edeceğimiz çok şey var, ancak aynı zamanda kadromuzda çok sayıda olumlu yönü de görebildim.»

Hatırlatalım, bu grubun ikinci maçında İsveç milli takımı, Tunus karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet elde etmişti. İlk haftadan sonra Hollanda ve Japonya'nın 1'er puanı bulunuyor ve sonraki maçlarda durumu düzeltmeye çalışacaklar.

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