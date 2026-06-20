Özbekistan - Portekiz maçını Faslı hakemler yönetecek

·2·Spor
Özbekistan - Portekiz maçını Faslı hakemler yönetecek

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın K grubundaki 2. tur maçında karşı karşıya gelecek olan Portekiz ve Özbekistan milli takımlarının karşılaşmasını yönetecek hakem kadrosu belli oldu.

Oldukça kritik ve çekişmeli geçmesi beklenen bu mücadele, Afrika kıtası hakemlerine emanet edildi.

Maç hakemleri kadrosu:

Görev

Ad Soyad

Temsil Ettiği Ülke

Maç Hakemi

Jalal Jayed

Fas

Yardımcı Hakem

Zakariya Brinsi

Fas

Yardımcı Hakem

Mustafo Akarkad

Fas

Dördüncü Hakem

Abongayl Tom

Güney Afrika

Beşinci Hakem

Zaxele Sivela

Güney Afrika

Afrika futbol ekolünün kontrolünde:

Maç hakemi Jalal Jayed ve yardımcıları, uluslararası arenada, özellikle Afrika'nın prestijli turnuvalarında büyük deneyim kazanmış FIFA hakemleridir. Yedek hakemler olarak Güney Afrika temsilcilerinin seçilmesi, bu maça verilen önemin bir göstergesidir.

Maç saati ve notlar:

Milli takımımızın play-off yolundaki en belirleyici maçı olan bu mücadeleyi kaçırmayın:

  • Tarih: 23 Haziran

  • Başlama saati: Taşkent saati ile 22:00'de

Roberto Martinez'in öğrencilerine ve Cristiano Ronaldo'nun ataklarına karşı sahada cesurca mücadele edecek olan gençlerimize, adil bir hakem yönetimi ve tarihi bir zafer diliyoruz! Haydi Özbekistan!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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