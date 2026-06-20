Özbekistan - Portekiz maçını Faslı hakemler yönetecek

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın K grubundaki 2. tur maçında karşı karşıya gelecek olan Portekiz ve Özbekistan milli takımlarının karşılaşmasını yönetecek hakem kadrosu belli oldu.

Oldukça kritik ve çekişmeli geçmesi beklenen bu mücadele, Afrika kıtası hakemlerine emanet edildi.

Maç hakemleri kadrosu:

Görev Ad Soyad Temsil Ettiği Ülke Maç Hakemi Jalal Jayed Fas Yardımcı Hakem Zakariya Brinsi Fas Yardımcı Hakem Mustafo Akarkad Fas Dördüncü Hakem Abongayl Tom Güney Afrika Beşinci Hakem Zaxele Sivela Güney Afrika

Afrika futbol ekolünün kontrolünde: Maç hakemi Jalal Jayed ve yardımcıları, uluslararası arenada, özellikle Afrika'nın prestijli turnuvalarında büyük deneyim kazanmış FIFA hakemleridir. Yedek hakemler olarak Güney Afrika temsilcilerinin seçilmesi, bu maça verilen önemin bir göstergesidir.

Maç saati ve notlar:

Milli takımımızın play-off yolundaki en belirleyici maçı olan bu mücadeleyi kaçırmayın:

Tarih: 23 Haziran

Başlama saati: Taşkent saati ile 22:00'de

Roberto Martinez'in öğrencilerine ve Cristiano Ronaldo'nun ataklarına karşı sahada cesurca mücadele edecek olan gençlerimize, adil bir hakem yönetimi ve tarihi bir zafer diliyoruz! Haydi Özbekistan!