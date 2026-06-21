2026 Dünya Kupası: G ve H Grupları Bugünün Maç Programı

·4·Spor
2026 Dünya Kupası: G ve H Grupları Bugünün Maç Programı

Dünya Kupası heyecanı doruk noktasına ulaştı. Bugün, 21 Haziran'dan 22 Haziran'a geçiş gecesinde, turnuvanın G ve H gruplarında sıradaki grup maçları oynanacak.

G Grubu Maçları

Bu grupta Avrupa, Asya, Okyanusya ve Afrika temsilcileri karşı karşıya gelecek:

  • 23:59. Belçika — İran

  • 06:00. Yeni Zelanda — Mısır

H Grubu Maçları

H grubunda ise şampiyonluk adaylarından İspanya ile Latin Amerika ve Afrika temsilcileri sahaya çıkacak:

  • 21:00. İspanya — Suudi Arabistan

  • 03:00. Uruguay — Yeşil Burun Adaları

Bu karşılaşmalar, gruptaki güç dengelerini belirlemek ve bir üst tura çıkma mücadelesi veren takımların şanslarını netleştirmek açısından büyük önem taşıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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