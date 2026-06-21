2026 Dünya Kupası: G ve H Grupları Bugünün Maç Programı
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Dünya Kupası heyecanı doruk noktasına ulaştı. Bugün, 21 Haziran'dan 22 Haziran'a geçiş gecesinde, turnuvanın G ve H gruplarında sıradaki grup maçları oynanacak.
G Grubu Maçları
Bu grupta Avrupa, Asya, Okyanusya ve Afrika temsilcileri karşı karşıya gelecek:
23:59. Belçika — İran
06:00. Yeni Zelanda — Mısır
H Grubu Maçları
H grubunda ise şampiyonluk adaylarından İspanya ile Latin Amerika ve Afrika temsilcileri sahaya çıkacak:
21:00. İspanya — Suudi Arabistan
03:00. Uruguay — Yeşil Burun Adaları
Bu karşılaşmalar, gruptaki güç dengelerini belirlemek ve bir üst tura çıkma mücadelesi veren takımların şanslarını netleştirmek açısından büyük önem taşıyor.
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