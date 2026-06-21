Jude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Fırtınası

İngiltere Milli Takımı'nın genç yıldızı Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası başlangıcında gerçek liderlik yeteneklerini sergiliyor. Hırvatistan ile oynanan kıran kırana mücadelede Real Madrid orta saha oyuncusu sadece galibiyet golünü atmakla kalmadı, aynı zamanda sahadaki performansıyla rakipler için ciddi bir tehdit olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dallas'taki kapalı stadyumda gerçekleşen maç, İngiliz taraftarların tezahüratları eşliğinde Bellingham'ın adeta şovuna dönüştü. Goal.com haberine göre .

Karşılaşmanın ikinci yarısında Elliot Anderson tarafından gönderilen harika pası Jude Bellingham, sağ kanattan yaptığı etkili bir koşuyla tamamladı. Bu gol İngiltere'yi 3-2 öne geçirdi ve takıma psikolojik üstünlük sağladı. Goal.com'un yazdığına göre Bellingham; fiziksel gücü, hızı ve galibiyet arzusuyla sahadaki diğer futbolculardan belirgin şekilde ayrıldı.

Thomas Tuchel ve Kadro Rekabeti

İlginç olan şu ki, turnuva başlamadan birkaç gün önce Bellingham'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı tartışma konusuydu. Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Jude Bellingham ve Aston Villa'nın Morgan Rogers arasındaki rekabetin açık olduğunu defalarca vurguladı. Hatta Kasım ayındaki Sırbistan maçında Alman teknik adam Rogers'ı tercih etmişti. Bu durum ve teknik direktörün basındaki bazı sert açıklamaları, Bellingham ile ilişkilerde soğukluk olduğu yönündeki söylentilere yol açmıştı.

Hırvatistan maçının ilk yarısında İngiltere orta sahası oyun kontrolünü sağlamakta zorlandı. İngilizler kaleye daha fazla şut çekmiş olsalar da, topa sahip olma ve pas isabeti konusunda Luka Modric önderliğindeki Hırvatlar üstünlük kurdu. Devre arasında soyunma odasında neler konuşulduğu bilinmiyor ancak yardımcı antrenör Anthony Barry'nin sözlerine göre, ilk yarıdaki oyun "karmaşık ve karışık" geçmişti.

Bellingham'ın Sıra Dışı Karakteri

Bellingham'ın oyunundaki en önemli nokta, kendine olan yüksek güveni ve maçın kaderini her an değiştirebilme yeteneğidir. İngiltere kadrosunda Harry Kane gibi deneyimli ve Ballon d'Or'un ana adayı olan yıldızlar olsa da, özellikle Bellingham takıma farklı bir agresiflik ve kazanma ruhu katıyor. Dallas'taki 15 dakikalık parlak performansı, tüm turnuvanın gidişatını belirleyebilir.

Thomas Tuchel, maç sonrası basın toplantısında Rogers'ı ilk 11'de tutmamanın zor bir karar olduğunu itiraf etti. Ancak Bellingham'ın sahadaki performansı, teknik direktörün seçiminin doğru olduğunu gösterdi. Artık İngiltere Milli Takımı rakipleri için Bellingham'ın bu formda olması kötü bir haber. O sadece hücumları tamamlamakla kalmıyor, tüm takımı peşinden sürüklüyor.

Bu galibiyet, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki hırslarını daha da pekiştirdi. Jude Bellingham'ın Real Madrid'deki başarılı sezonunun ardından milli takımda da liderliği ele alması, İngiliz futbolseverlerde uzun zamandır beklenen şampiyonluk umudunu yeşertiyor.