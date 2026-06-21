Abduqodir Husanov turnuvanın en hızlı üç futbolcusu arasında yer aldı

FIFA, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turundan sonraki resmi istatistik verileri açıkladı. Veriler arasında turnuvanın en yüksek hıza ulaşan futbolcularının sıralaması da ayrıca sunuldu.

Sevindirici olan şu ki, G grubunda Kolombiya'ya karşı oynanan maçta sahada tam performans sergileyen Özbekistan milli takımı ve Manchester City kulübü savunmacısı Abduqodir Husanov dünyanın en hızlı üç futbolcusu arasına girdi.

Mbappe ve Son'dan daha hızlı: Husanov ve Haaland ikilisi

22 yaşındaki vatandaşımız ilk maçta saatte 36,5 kilometre hıza ulaşmayı başardı. İlginç olan ise, Manchester City'deki takım arkadaşı, Norveç milli takımı forveti Erling Haaland'ın da aynı değere ulaşmış olmasıdır. Bir kulübün iki temsilcisi FIFA sıralamasında ikinci sırayı paylaşıyor.

Husanov bu derecesiyle dünya futbolunun en tanınmış yıldızlarını geride bıraktı. Özellikle Fransa milli takımının lideri Kylian Mbappe (35,1 km/saat) ve Güney Kore forveti Son Heung-min'den (35,2 km/saat) çok daha hızlı hareket etti. Bu sıralamada sadece Avustralyalı Jordan Bos (36,7 km/saat) küçük bir farkla liderliğini koruyor.

DK-2026: 1. Turun En Hızlı TOP-10 Futbolcusu

FIFA resmi tutanağına göre, ilk turun hız değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Sıra Futbolcu Adı Milli Takım Maksimum Hız 1 Jordan Bos Avustralya 36,7 km/saat 2-3 Erling Haaland Norveç 36,5 km/saat 2-3 Abduqodir Husanov Özbekistan 36,5 km/saat 4 Muhammad Toure Avustralya 35,8 km/saat 5 Ryan Gravenberch Hollanda 35,6 km/saat 6 Alan Minda Ekvador 35,5 km/saat 7-8 Son Heung-min Güney Kore 35,2 km/saat 7-8 Jed Spence İngiltere 35,2 km/saat 9 Kylian Mbappe Fransa 35,1 km/saat 10 Pedro Neto Portekiz 34,8 km/saat

Sıradaki zorlu sınav

Özbekistan milli takımı grup aşamasındaki ikinci maçını 23 Haziran'da Taşkent saatiyle 22:00'de Portekiz milli takımına karşı oynayacak. İlk turda yüksek fiziksel kapasite ve rekor hız sergileyen Husanov'un, gelecek maçta Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz hücum hattını ne ölçüde durdurabileceği taraftarların odak noktası olacak.