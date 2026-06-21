Abduqodir Husanov turnuvanın en hızlı üç futbolcusu arasında yer aldı
FIFA, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turundan sonraki resmi istatistik verileri açıkladı. Veriler arasında turnuvanın en yüksek hıza ulaşan futbolcularının sıralaması da ayrıca sunuldu.
Sevindirici olan şu ki, G grubunda Kolombiya'ya karşı oynanan maçta sahada tam performans sergileyen Özbekistan milli takımı ve Manchester City kulübü savunmacısı Abduqodir Husanov dünyanın en hızlı üç futbolcusu arasına girdi.
Mbappe ve Son'dan daha hızlı: Husanov ve Haaland ikilisi
22 yaşındaki vatandaşımız ilk maçta saatte 36,5 kilometre hıza ulaşmayı başardı. İlginç olan ise, Manchester City'deki takım arkadaşı, Norveç milli takımı forveti Erling Haaland'ın da aynı değere ulaşmış olmasıdır. Bir kulübün iki temsilcisi FIFA sıralamasında ikinci sırayı paylaşıyor.
Husanov bu derecesiyle dünya futbolunun en tanınmış yıldızlarını geride bıraktı. Özellikle Fransa milli takımının lideri Kylian Mbappe (35,1 km/saat) ve Güney Kore forveti Son Heung-min'den (35,2 km/saat) çok daha hızlı hareket etti. Bu sıralamada sadece Avustralyalı Jordan Bos (36,7 km/saat) küçük bir farkla liderliğini koruyor.
DK-2026: 1. Turun En Hızlı TOP-10 Futbolcusu
FIFA resmi tutanağına göre, ilk turun hız değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Sıra
Futbolcu Adı
Milli Takım
Maksimum Hız
1
Jordan Bos
Avustralya
36,7 km/saat
2-3
Erling Haaland
Norveç
36,5 km/saat
2-3
Abduqodir Husanov
Özbekistan
36,5 km/saat
4
Muhammad Toure
Avustralya
35,8 km/saat
5
Ryan Gravenberch
Hollanda
35,6 km/saat
6
Alan Minda
Ekvador
35,5 km/saat
7-8
Son Heung-min
Güney Kore
35,2 km/saat
7-8
Jed Spence
İngiltere
35,2 km/saat
9
Kylian Mbappe
Fransa
35,1 km/saat
10
Pedro Neto
Portekiz
34,8 km/saat
Sıradaki zorlu sınav
Özbekistan milli takımı grup aşamasındaki ikinci maçını 23 Haziran'da Taşkent saatiyle 22:00'de Portekiz milli takımına karşı oynayacak. İlk turda yüksek fiziksel kapasite ve rekor hız sergileyen Husanov'un, gelecek maçta Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz hücum hattını ne ölçüde durdurabileceği taraftarların odak noktası olacak.
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