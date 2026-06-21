Abduqodir Husanov turnuvanın en hızlı üç futbolcusu arasında yer aldı

·56·Spor
Abduqodir Husanov turnuvanın en hızlı üç futbolcusu arasında yer aldı

FIFA, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turundan sonraki resmi istatistik verileri açıkladı. Veriler arasında turnuvanın en yüksek hıza ulaşan futbolcularının sıralaması da ayrıca sunuldu.

Sevindirici olan şu ki, G grubunda Kolombiya'ya karşı oynanan maçta sahada tam performans sergileyen Özbekistan milli takımı ve Manchester City kulübü savunmacısı Abduqodir Husanov dünyanın en hızlı üç futbolcusu arasına girdi.

Mbappe ve Son'dan daha hızlı: Husanov ve Haaland ikilisi

22 yaşındaki vatandaşımız ilk maçta saatte 36,5 kilometre hıza ulaşmayı başardı. İlginç olan ise, Manchester City'deki takım arkadaşı, Norveç milli takımı forveti Erling Haaland'ın da aynı değere ulaşmış olmasıdır. Bir kulübün iki temsilcisi FIFA sıralamasında ikinci sırayı paylaşıyor.

Husanov bu derecesiyle dünya futbolunun en tanınmış yıldızlarını geride bıraktı. Özellikle Fransa milli takımının lideri Kylian Mbappe (35,1 km/saat) ve Güney Kore forveti Son Heung-min'den (35,2 km/saat) çok daha hızlı hareket etti. Bu sıralamada sadece Avustralyalı Jordan Bos (36,7 km/saat) küçük bir farkla liderliğini koruyor.

DK-2026: 1. Turun En Hızlı TOP-10 Futbolcusu

FIFA resmi tutanağına göre, ilk turun hız değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Sıra

Futbolcu Adı

Milli Takım

Maksimum Hız

1

Jordan Bos

Avustralya

36,7 km/saat

2-3

Erling Haaland

Norveç

36,5 km/saat

2-3

Abduqodir Husanov

Özbekistan

36,5 km/saat

4

Muhammad Toure

Avustralya

35,8 km/saat

5

Ryan Gravenberch

Hollanda

35,6 km/saat

6

Alan Minda

Ekvador

35,5 km/saat

7-8

Son Heung-min

Güney Kore

35,2 km/saat

7-8

Jed Spence

İngiltere

35,2 km/saat

9

Kylian Mbappe

Fransa

35,1 km/saat

10

Pedro Neto

Portekiz

34,8 km/saat

Sıradaki zorlu sınav

Özbekistan milli takımı grup aşamasındaki ikinci maçını 23 Haziran'da Taşkent saatiyle 22:00'de Portekiz milli takımına karşı oynayacak. İlk turda yüksek fiziksel kapasite ve rekor hız sergileyen Husanov'un, gelecek maçta Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz hücum hattını ne ölçüde durdurabileceği taraftarların odak noktası olacak.

Abduqodir HusanovManchester CityErling HaalandKylian MbappeFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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