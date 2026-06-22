Belçika ve İran Maçı Gol Sesi Çıkmadan Tamamlandı

2026 Dünya Kupası grup aşamasının G grubunda yer alan Belçika ve İran milli takımları arasındaki karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Los Angeles'taki stadyumda oynanan mücadele 0-0 bitti. Maçta gol atılmadığı için gol kaydeden oyuncu bulunmuyor. Karşılaşmanın 67. dakikasında Belçika futbolcusu Nathan Ngoy kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksiltti.

Belçika maç boyunca büyük bir üstünlük kurdu. Takım, rakip kaleye 22 şut çekerken bunların 7'si isabetliydi. İran ise 7 şut denedi ve 3 isabet buldu.

Topla oynama oranında da Belçikalılar öndeydi. Belçika %68 topla oynama oranına sahipken, İran'da bu oran %32'de kaldı. Belçika 575 pasla %88 isabet oranı yakalarken, İranlı futbolcular 206 pasla %73 isabet oranına ulaştı.

Karşılaşmada Belçika 7, İran ise 9 kez faul yaptı. Her iki takım da birer sarı kart gördü. Kırmızı kart ise sadece Belçika adına kaydedildi.

Ofsayt sayısında İran 4-3 üstünlük kurarken, kornerlerde Belçika 4-2'lik sonuç elde etti.

Bu beraberliğin ardından İran ve Belçika, iki maç sonunda 2'şer puan topladı. Averajı daha iyi olan İran, G grubunda birinci, Belçika ise ikinci sırada yer aldı.