Cannavaro: Portekiz'den korkmuyoruz, sahada dostluk olmaz

Özbekistan milli takımının baş antrenörü Fabio Cannavaro, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz'e karşı oynanacak kritik maç öncesinde görüşlerini paylaştı.

İtalyan teknik adam, Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisine verdiği röportajda rakibin gücünü takdir etti. Aynı zamanda, oyuncularını gereksiz baskıdan kurtarmaya ve sahaya özgüvenle çıkarmaya çalıştığını vurguladı.

Cannavaro, Özbekistan'ın Dünya Kupası'nın en güçlü ve yıldızlarla dolu takımlarından birine karşı mücadele edeceğini belirtti. Portekiz kadrosunda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan birçok üst düzey futbolcu bulunuyor.

Elbette bu isimler arasında ana odak noktası Cristiano Ronaldo. Cannavaro, Portekizli forveti son 20 yılda Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun en büyük temsilcilerinden biri olarak tanıdı.

«Oyuncularım üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyorum. Çünkü Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarından birine karşı oynuyoruz. Portekiz kadrosu yıldız futbolcularla dolu ve elbette aralarında Cristiano Ronaldo var. Son 20 yıldır Lionel Messi ile birlikte dünyanın en büyük futbolcularından biri olmaya devam ediyor», dedi Cannavaro.

Baş antrenör, Portekiz'in oyun tarzına da ayrıca değindi. Roberto Martinez'in öğrencilerinin topu uzun süre kontrol etmeyi, kısa paslarla oyunun temposunu yönetmeyi ve rakibe hareket alanı bırakmamayı sevdiğini belirtti.

Portekiz her hücumda tehlike yaratma kapasitesine sahip. Bu nedenle Özbekistanlı futbolcuların savunmada maksimum düzeyde disiplinli, dikkatli ve birbirleriyle uyumlu hareket etmeleri gerekiyor.

Ancak Cannavaro, takımının maç boyunca sadece savunma yapmasını istemiyor. Planına göre, «Beyaz Kurtlar» topa sahip olduklarında cesaretle ileri çıkmalı ve rakibe sorunlar çıkarmalı.

«Portekiz topa sahip olmayı sever. Kısa paslarla oyunu yönetirler ve her durumda tehlikeliler. Bu yüzden savunmada çok disiplinli olmalıyız. Aynı zamanda top bizdeyken onlara zorluk çıkarmaya çalışmalıyız», dedi teknik adam.

Cannavaro'ya göre dünyada tamamen kusursuz bir takım yok. Her rakibin güçlü yönlerinin yanı sıra faydalanılabilecek zayıf noktaları da mevcuttur.

Özbekistan teknik heyeti Portekiz'in oyununu detaylıca analiz etti. Şimdi temel görev, rakibin üstünlüklerini mümkün olduğunca kısıtlamak, boş alanları ve zayıf yönleri verimli bir şekilde kullanmak olacak.

Cannavaro, Ronaldo'nun isminin ve statüsünün futbolcular üzerinde ek bir baskı oluşturmaması gerektiğini de vurguladı. Sözlerine göre, maç başladığında sahada yıldızlar değil, iki takım ve sonuç için mücadele kalır.

«Ronaldo büyük bir futbolcu ve dev bir yıldız. Ancak maç başladıktan sonra tüm bunları unutmak gerekir. Sadece kendi görevimize odaklanmalıyız», dedi baş antrenör.

İtalyan uzman, saha dışında futbolcular arasında samimi ilişkiler olabileceğini ancak hakemin ilk düdüğü çaldığında dostluğun ikinci plana düşeceğini söyledi.

«Saha dışında ilişkiler çok iyi olabilir. Ama sahada dost değilsiniz. Orada sadece kendi takımınızın çıkarlarını düşünmelisiniz», diye belirtti Cannavaro.

Baş antrenör, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'nda nasıl bir izlenim bırakmasını istediğinden de bahsetti. Milli takım tarihi bir çaylak olsa da, güçlü rakiplerden korkmayan, disiplinli ve kendine has bir futbol sergileyen bir takım olarak tanınmasını istiyor.

«Özbekistan'ın Dünya Kupası'na ilk kez katılan ancak güçlü takımlardan korkmayan bir milli takım olarak hatırlanmasını istiyorum. İyi futbol oynayan, iyi organize olmuş ve disiplinli bir takım olarak tanınmalıyız», dedi.

Cannavaro, Özbekistan'ın tüm rakiplerine saygı duyduğunu ancak milli takıma karşı da aynı tutumun sergilenmesini istediğini ekledi. Bunun için «Beyaz Kurtlar» sahada güçlerini, karakterlerini ve layık bir rekabet gösterebileceklerini kanıtlamalılar.

Sohbet sırasında teknik adam, antrenörlük mesleğine nasıl başladığını da anlattı. Çocukluğunda sadece futbolcu olmayı hayal ettiğini, antrenörlüğü ise başlangıçta çok karmaşık ve zor bir meslek olarak gördüğünü itiraf etti.

Futbolculuk kariyerini sonlandırmadan önce Cannavaro, sportif direktör veya kulüp menajeri olmayı düşünmüştü. Ancak zamanla antrenörlüğe olan ilgisi arttı ve bugün işinden büyük keyif aldığını gizlemedi.

«Dürüst olmak gerekirse şu an bu işi çok seviyorum. Her sabah uyandığımda yeni şeyler öğrenmeye, maçlar izlemeye ve deneyimlerimi futbolcularla paylaşmaya çalışıyorum», dedi Cannavaro.

Futbolculara bilgi ve deneyim aktarmanın, gelişimlerine katkıda bulunmanın antrenörlükteki en değerli duygulardan biri olduğunu belirtti. İşte bu süreç ona mutluluk ve yeni bir motivasyon veriyor.

Portekiz maçı Özbekistan için bir başka büyük sınav olacak. Rakibin ismi ve kadrosu ne kadar güçlü olursa olsun, Cannavaro öğrencilerinden disiplin, cesaret ve özgüvenle hareket etmelerini bekliyor.

«Beyaz Kurtlar» sahaya sadece rakibe saygı duymak için değil, kendilerine de saygı duyulmasını sağlamak için çıkıyor.