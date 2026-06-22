Thomas Tuchel ve Jude Bellingham Arasındaki Gerginlik: İngiltere Milli Takımı'nda Patron Kim?

·54·Spor
Thomas Tuchel ve Jude Bellingham Arasındaki Gerginlik: İngiltere Milli Takımı'nda Patron Kim?

İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile takımın yıldızı Jude Bellingham arasındaki ilişkiler spor kamuoyunun odak noktası haline geldi. Real Madrid orta saha oyuncusu ile Alman teknik adam arasında ortaya çıkan bu "kişilik çatışmasının", milli takımın gelecek stratejisini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Eski futbolcu Danny Mills'in Goal.com'a verdiği bilgilere göre, Tuchel takımda disiplini ön plana çıkararak mutlak lider olduğunu kanıtlıyor. Bu durumda Bellingham gibi genç ve hırslı yıldızların, teknik direktörün katı taleplerine uyum sağlaması gerekecek. Tuchel'in kararlarının sadece taktiği değil, aynı zamanda futbolcuların sahadaki davranışlarını da kapsadığı belirtiliyor.

Disiplin ve Yıldız Statüsü

Bellingham, 2026 Dünya Kupası elemelerinde İngiltere Milli Takımı'nın 10 numaralı formasını giyerek Hırvatistan maçına ilk 11'de çıktı. Maçta gol atıp takımının 4-2'lik galibiyetine katkı sağlamış olsa da, Tuchel'in futbolcuya karşı tutumu temkinli kalmaya devam ediyor. Uzmanlar bunu, teknik direktörün tüm takıma "buranın patronu benim" mesajını verme yöntemi olarak değerlendiriyor.

Danny Mills'e göre, Tuchel'in Bellingham'ın sahadaki bazı duygusal çıkışları ve tavırları hoşuna gitmemiş olabilir. Ancak bu çatışmanın futbolcunun gelişimi için faydalı olacağı vurgulanıyor. Real Madrid yıldızının henüz çok genç olduğu göz önüne alındığında, böyle deneyimli bir teknik adamla çalışmak, profesyonel gelişimi için önemli bir aşama olacaktır.

Yeni Dönem ve Rekabet

İngiltere Milli Takımı'nda sadece disiplin değil, aynı zamanda kadro rekabeti de artıyor. Örneğin, Morgan Rogers gibi genç yetenekler Bellingham'ın yeri için ciddi adaylar arasında yer alıyor. Bu da herhangi bir "dokunulmaz" futbolcunun kendini geliştirmeye devam etmesi gerektiği anlamına geliyor. Tuchel için futbolcunun ismi veya kulüpteki statüsü değil, sisteme ne kadar uyum sağladığı daha önemli.

Özetle, İngiltere Milli Takımı Thomas Tuchel yönetiminde yeni bir aşamaya geçiyor. Jude Bellingham gibi "Galactico" seviyesindeki oyuncuların teknik direktörle ortak dil bulması, İngiltere'nin gelecek turnuvalardaki başarısını belirleyecek. Şimdilik Tuchel pozisyonunu net bir şekilde ortaya koydu: Takımda disiplin ve teknik direktörün talimatları, her türlü bireysel yeteneğin üzerindedir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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